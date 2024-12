Ruba bici al parco minacciando proprietario con coltello: arrestato

Un giovane straniero è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa per aver rubato una bicicletta elettrica in un parco cittadino. La rapina è avvenuta nel primo pomeriggio, quando il malvivente ha minacciato il proprietario con un coltello a serramanico, costringendolo a cedere il mezzo.

Dopo la fuga, i Carabinieri, grazie alla conoscenza del territorio e a indagini rapide, hanno individuato il rapinatore in una strada vicina al luogo del furto. La bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, che ha ringraziato i militari per la tempestività dell’intervento.

Il giovane arrestato è stato successivamente rimesso in libertà su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini in corso.

