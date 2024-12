Servizi sanitari, Lega San Miniato: "Cup registra debolezze rispetto a comuni limitrofi"

Sembra impossibile ma San Miniato sta gradatamente trasformandosi in sobborgo dei Comuni limitrofi. Oggi non parliamo delle strutture sportive e teatrali dove oramai questa posizione di inferiorità si è consolidata nel tempo e a quanto pare, stando ai programmi della nuova Amministrazione della città della Rocca, tale inferiorità si protrarrà anche negli anni a venire. Parliamo dei servizi sanitari, che incidono ancor più di altre situazioni sulla qualità della vita dei cittadini di San Miniato.

Già in tempi di covid la posizione di inferiorità di San Miniato si era palesata con grande evidenza a causa della assoluta insufficienza del supporto dato ai cittadini nei difficili momenti della pandemia. Tutti ricordano che per ricevere in tempi brevi l’indispensabile servizio dei tamponi i cittadini di San Miniato dovevano migrare nei comuni limitrofi nei quali – contrariamente a quanto avveniva a San Miniato - tale importante servizio veniva garantito quotidianamente e in un ampio arco temporale della giornata. In questo caso fu evidente il carattere di sobborgo che assunse San Miniato nei riguardi di altre citta’ limitrofe, seppure caratterizzate da dimensioni anche di molto inferiori.

Cosa analoga si sta verificando per il servizio CUP che a San Miniato registra debolezze che non si riscontrano in Comuni limitrofi se pure di dimensioni inferiori. Il giorno 27 Dicembre a fare le spese di questa situazione di sudditanza sono stati un’altra volta i cittadini di San Miniato. Lo sportello del servizio CUP è improvvisamente rimasto chiuso tutto il giorno per dare assistenza al CUP che opera nel Comune di Fucecchio, città dove gli addetti a tale attività sono il doppio di quelli che operano a San Miniato. Un aiuto che non si esaurisce solo nei momenti critici, ma che con il tempo è diventato quotidiano. Il tutto a discapito del servizio reso ai cittadini di San Miniato. Nè può valere la giustificazione della presenza a San Miniato di un altro CUP, essendo questo limitato nel tempo e ridotto nei servizi resi.

Fonte: Lega San Miniato

