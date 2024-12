Guasto a Ponte a Elsa, problemi ai treni. L'ira dei pendolari: "Ogni giorno un disservizio"

Finisce il 2024 ma non i problemi di chi viaggia sulla Siena-Empoli. Oggi, lunedì 30 dicembre, la settimana inizia con nuovi problemi e segnalazioni di treni regionali soppressi o in ritardo.

"Ci hanno informato che il regionale dove dovevamo salire è stato soppresso per una riduzione del traffico ferroviario a causa di un guasto al passaggio a livello a Ponte a Elsa" dice a gonews.it una pendolare.

In quel caso i passeggeri sono stati dirottati sul 18212. "Mi sento presa in giro dai gestori del servizio trasporti: se ci sono dei problemi al passaggio a livello a Ponte a Elsa, non fatelo partire il regionale 18208, piuttosto che sopprimerlo a Certaldo e far accalcare i passeggeri sul successivo 18212" continua la segnalazione.

Si accoda un'altra lettrice: "Ogni giorno un disservizio. Pago un abbonamento regolarmente e non ricevo un servizio affidabile, con ripercussioni in termini di ritardo al lavoro".

E c'è anche chi la prende con ironia: "Anche oggi ricchi ritardi e ripercussioni sul traffico ferroviario, evidentemente i treni non hanno digerito il pranzo di Natale...".

