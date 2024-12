Giovane ucciso a Campi, due ventenni indagati per concorso in omicidio volontario

Due ventenni di Campi Bisenzio sono indagati per concorso in omicidio volontario per la morte di Maati Moubakir, 17enne accoltellato nella notte del 29 dicembre e trovato senza vita da un camionista in via Tintori. I due, stranieri di seconda generazione nati e cresciuti in Italia, hanno ricevuto un avviso di garanzia e hanno nominato avvocati d’ufficio.

La procura ha incaricato un medico legale di eseguire l’autopsia, fissata per il 2 gennaio all’Istituto di Medicina Legale di Firenze. La famiglia della vittima potrebbe nominare un proprio consulente medico. Nel frattempo, uno psicologo è stato incaricato di supportare i familiari di Maati Moubakir. Le indagini dei carabinieri continuano per ricostruire dinamica e movente dell’omicidio.

