Movimento Shalom guarda al 2025: "Il 2024 tra i peggiori degli ultimi 80 anni, ma Giubileo di speranza"

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di fine anno di Andrea Pio Cristiani, iniziatore del Movimento Shalom di San Miniato, in cui traccia un bilancio molto cupo del 2024, un anno di guerre e crisi economica, e altrettanto ricco di speranza per il 2025.

Il 2024, che ormai è alle nostre spalle, è senza dubbio uno degli anni peggiori che l’umanità negli ultimi 80 anni abbia vissuto. Le tragedie ancora sotto i nostri occhi non sono originate dal caso, ma volute dagli uomini. In primis la fame, una guerra silente che continua a mietere milioni di vittime, delle quali tutti noi dei paesi opulenti siamo i responsabili.

Seguono le guerre, anch'esse non fatali, ma causate dagli stati nazionali, incapaci di prestare fede ad accordi presi alla fine della madre di tutte le guerre, detta mondiale, terminata con mostruosità e con un bombardamento atomico, gli esiti del quale sono ancora presenti. Davvero un inutile strage!

Fallimento clamoroso di un’umanità non più umana è la deplorevole filosofia che sta alla base della controversia israelo-palestinese, scenario contraddittorio per l'evoluzione della storia che camminava verso un mondo fraterno ed è precipitata nell'abisso dell'odio per l'incapacità di abitare da compagni di viaggio, sostenuti dalla fede nell'unico Dio, come era stato per oltre venti secoli. Io sono per una sola Terra con tante famiglie ricche di sentimenti e culture che vivono in amicizia.

La crisi economica, ormai mondiale, sposta intere popolazioni dai paesi ricchi di risorse e per secoli sfruttate dai colonizzatori, alla ricerca disperata di cibo.

Un pianeta avvelenato dall'ingordigia di alcuni che preannuncia un futuro invivibile per chi verrà dopo di noi. Un business scandaloso prodotto dalle fabbriche di armi e dai produttori di droga per sedare l'angoscia delle nuove generazioni e non solo....

Ci aspetta un Anno Santo all'insegna della speranza, guidato da un Papa sempre più fragile e al contempo più forte per le sue profezie, accerchiato da un’istituzione inadeguata ai tempi, che continua a proporre devozioni infantili e ingannevoli pratiche contrarie al Vangelo.

Ecco un suggerimento per tutti: ritorniamo alla luce, non perdiamo l'occasione di ritornare a Dio, recuperiamo l'amore perduto, ritroviamo la gioia dell'incontro con Lui. Andiamo controcorrente, ritornando a Messa nel giorno del Signore per ricaricarci di Lui e come protesta verso questo schifoso mondo dove tutto è banale e effimero.

Gustiamo le cose eterne, che l'Eterno ci offre, ogni giorno, ogni anno. Ecco la porta, ecco il Giubileo!

Con questi auspici auguro a tutti, in particolare ai soci, amici e simpatizzanti di Shalom un 2025 fecondo di frutti di Pace e di condivisione.

Notizie correlate