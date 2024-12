Rapina ai danni di una dipendente del ristorante La Pergoletta a Pisa

“E' inaccettabile che i nostri ospiti e le nostre strutture siano esposti a tali rischi, come imprenditori locali ci impegniamo in ogni modo per garantire un ambiente sicuro”, commenta così Daniela Petraglia, Presidente Confristoranti Confcommercio Pisa, un altro episodio violento tra le strade della città: “Questo è solo uno dei tanti episodi che denunciamo da tempo. "La mancanza di illuminazione adeguata, su cui abbiamo più volte sollecitato l'intervento dell'amministrazione, e la scarsa presenza di sorveglianza non riguardano solo la mia attività, ma interessano tutta l'area della città. Tutti questi fattori favoriscono il verificarsi di furti e rapine”.

Nella notte di lunedì 30 dicembre, infatti, intorno alla mezzanotte, un episodio di rapina ha turbato la tranquillità del ristorante "La Pergoletta" a Pisa. Una giovane dipendente, al termine del suo turno di lavoro, si stava dirigendo verso la propria vettura per rientrare a casa, quando è stata aggredita da un malvivente, proprio al di fuori del ristorante, nel tentativo di sottrarle oggetti di valore o banconote.

Il trauma subito dalla ragazza, di soli 27 anni, è stato significativo e ha suscitato forti preoccupazioni in merito alla sicurezza anche nelle aree adiacenti all'attività: “L'amministrazione deve intervenire in modo concreto e tempestivo: con l'oscurità, i malviventi trovano il terreno fertile per agire, mentre la sicurezza sembra passare in secondo piano. Le risorse vengono spesso concentrate su problemi di minore importanza, penalizzando chi, come noi, sostiene il territorio e lavora ogni giorno per migliorarlo” prosegue Daniela Petraglia.

Commenta questo spiacevole episodio Federico Pieragnoli, Direttore di Confcommercio Provincia di Pisa: "Questi episodi di criminalità sono purtroppo troppo frequenti. La sicurezza delle persone che lavorano e vivono in città deve essere una priorità assoluta. Non possiamo ignorare la necessità di un rafforzamento della vigilanza, soprattutto nelle aree centrali e nei dintorni dei locali pubblici. È indispensabile che istituzioni e forze dell’ordine collaborino per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire tali episodi."

Fonte: Confcommercio Pisa

