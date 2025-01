11Lune d’Inverno a Peccioli, gli eventi nel giorno della Befana

Lunedì 6 gennaio una lunga serie di appuntamenti dedicati e pensati per bambini e famiglie animeranno l'undicesima edizione di “11Lune d’Inverno”.

L’iniziativa nasce a dicembre 2013 dal desiderio del Comune di Peccioli, della Fondazione Peccioliper, dei Commercianti, della Pro Loco, dei Rioni, delle associazioni e dei cittadini di Peccioli e il sostegno di Belvedere spa, di animare il centro storico durante le Feste per antonomasia, quelle natalizie, stringendosi insieme in una rete virtuosa di collaborazione pubblica, portando avanti lo spirito della festa, il tutto organizzato, coordinato e promosso dalla Fondazione Peccioliper, nell’intento di offrire una proposta di valore per tutta la Valdera.

Molte le iniziative organizzate. Il pomeriggio sarà allietato da street band, spettacoli di strada, laboratori, attività ludico didattiche all’interno dei Musei, del Palazzo Senza Tempo, un mercatino artigianale, letture, racconti e merende nelle varie attività commerciali.

Anche quest’anno 11Lune d’Inverno è il risultato di un lavoro di sinergia tra la Fondazione Peccioli per l’arte, l’Accademia Musicale Alta Valdera, la Biblioteca Comunale e le numerose le associazioni locali che hanno collaborato al programma proponendo interessanti attività e un prezioso aiuto: la Filarmonica di Peccioli, l’Associazione Mondobimbi onlus, gli Arcieri storici di Peccioli, la Pro Loco, i Commercianti di Peccioli, l’Associazione Noi per Voi. Un’intera comunità si è messa all’opera per offrire ai bambini di tutte le età due pomeriggi di divertimento e intrattenimento senza tempo.

Continua la proficua collaborazione con Riccardo Burchielli che ha realizzato anche quest’anno il disegno utilizzato per l’immagine promozionale.

Inoltre anche per l’edizione 2024/2025 i partecipanti di 11Lune d’Inverno riceveranno una card magnetica e uno speciale gadget.

Il 6 gennaio, il tradizionale secondo appuntamento di 11Lune d’Inverno, aprirà le danze la Società Filarmonica di Peccioli con le Note di magia: la melodia dell’Epifania, a seguire Bandakadabra con la Techno Brass Composer, un groove ipnotico che spazia dalla techno e alla potenza dei fiati, capace di trasformare qualsiasi luogo in una dance hall, al solo scopo di farvi ballare.

In Piazza del Carmine ammireremo il Pianoforte Gigante, la fedele riproduzione del grande pianoforte a pavimento reso famoso dall’inimitabile Tom Hanks nel film “Big”. Incredibili musicisti di strada strabilieranno il pubblico con performance musicali e canore realizzate danzando sui tasti del grande pianoforte.

Replicheremo anche con l’AWTI Autodifesa Wing Tsun Italia, un’associazione dedicata alla diffusione delle arti marziali che attraverso un mix di gioco e pratica, aiuteranno i giovani a sviluppare sicurezza e concentrazione, offrendo agli adulti strumenti concreti per rafforzare corpo e mente.

La terrazza del Centro Polivalente sarà allestita con giochi di legno fissi e mobili interattivi per adulti e bambini: catapulte, balestre, duneons & marbles, attività ludiche mirate alla cooperazione, all’intuizione, alla precisione e all’intelligenza capaci di far divertire attivamente le persone in maniera mai banale. Ciliegina sulla torta un’incredibile ed entusiasmante pista elettrica gigante!

Alle 16 al Centro Polivalente andrà in scena Marmocchio dei Sacchi di Sabbia. Questa nuova produzione della prolifica e geniale compagnia pisana racconta la storia di un bimbetto di marmo creato per gioco da un cavatore che lavorava un pezzo di calacatta. Questo bambino, nato dalle gran picconate necessarie per scolpirlo, è duro e cattivo come non mai. Se fosse stato di legno, sarebbe stato un Pinocchio o un Abetocchio, più morbido e buono, ma essendo di marmo, è un Marmocchio, e così bisogna accettarlo. L’autore e i genitori non possono fare altro che prenderlo così com'è. Lo spettacolo narra le avventure di questo spaccone e mariuolo che ha rubato la trama e i personaggi dal "Pinocchio" di Collodi, presentandoli peggiorati in ogni aspetto. A

Alle 16:30 al Cinema Passerotti Veronica Gonzalez si esibirà C’era due volte un piede. L’artista ha due piedi speciali che si trasformano in buffi personaggi ogni volta che lei li porta verso il cielo. Le sue marionette di carne ed ossa interpretano le più esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna sonora mentre si intrecciano scene piene di ritmo, fantasia, poesia e humor.

Alle 16 in Piazza Fra’ Domenico Italo Pecoretti, alias il Teatro delle dodici lune torna a 11Lune d’Inverno con Il buono, lo gnomo e il cattivo, un’esilarante commedia dagli ingredienti antichi ma sempre attuali che grazie al ritmo e all’ironia del teatro dei burattini saprà divertire il pubblico di adulti e bambini. Come da tradizione, la trama di questa farsa per burattini si dipana affrontando in modo dinamico e divertente, i grandi temi dell’esistenza umana. Primo fra tutti l’amore, quello tra Giuseppa e Bastiano ostacolato dal perfido Rodrigo che vuole per sé la dolce fanciulla, quindi l’eterna lotta tra il bene e il male con scontri a suon di bastonate tra un Angioletto timido ma determinato a difendere i due giovani innamorati, e Belzebù, il diavolo in persona, capace di ogni sorta di maleficio, anche quello di assoldare la Morte per ottenere ciò che vuole.

Alle 16:45 in Piazza del Popolo la Compagnia dei folli racconterà lo Sway love. Attraverso lo sway pole o pali oscillanti racconteranno una storia d’amore. L’amore è la forza che anima il mondo, che fa nascere le storie più belle e sorprendenti. Così è per i due protagonisti di questo spettacolo di circo, che si incontrano per caso in un paese lontano. Lui è un giovane del posto, lei è una turista curiosa e affascinante. Tra loro scocca la scintilla, e inizia un gioco di seduzione, di sguardi e parole, di avvicinamenti e allontanamenti. La loro relazione è un’altalena di emozioni, che li porta a vivere momenti di felicità e di dolore, di complicità e di conflitto, di passione e di gelosia.

Alle 17:15 la Terrazza del Palazzo Senza Tempo sarà avvolta dalle note di The Big Violinist.

Una maestosa e scenografica dama intratterrà il pubblico suonando magnificamente il violino dal vivo.

Gli spettacoli del 6 gennaio si concluderanno alle ore 18 in Piazza Fra’ Domenico con le Bollestrabelle di Thomas Goodman, che vi guiderà in un viaggio alla scoperta del merabolloso mondo delle bolle di sapone per farvi volare liberi nel cielo insieme ai vostri sogni.

Le attività all’esterno saranno accompagnate da tantissime attività all’interno dei musei e dei palazzi di Peccioli.

Al Museo Archeologico alle ore 15:30, 16:30 e 17:30 i ragazzi della Delirium Escape Room organizzeranno un Escape Museum: un’escape room all’interno degli spazi del Museo Archeologico allo scopo di scoprire chi ha rubato la Kylix e ritrovarla attraverso una serie di enigmi adatti ai bambini e a tutta la famiglia.

Nelle sale di Palazzo Pretorio troverete il laboratorio di Piantumazione con Francesco Diliddo

dal titolo L’orto per i bimbi: piantiamo l’insalata. Coltivare un orto è coltivare saperi che hanno a che fare con i gesti, con un apprendimento esperienziale che le generazioni più giovani non sempre hanno modo di sperimentare. Coltivare è un modo di “imparare facendo”, di sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, di cogliere il concetto di biodiversità, di lavorare in gruppo e permette agganci reali con l’educazione alimentare e il cibo.

Troverete inoltre i volontari di Nati per leggere con La parola al bosco che evocheranno colori, profumi, sensazioni che solo la natura riesce a dare. Storie che invitano a scoprire l’ambiente come luogo sia per il gioco che per la contemplazione.

Come da tradizione non potrà mancare il laboratorio di cake design con pasta di zucchero con Francesca Molesti dal titolo È arrivata la Befana, dove i partecipanti realizzeranno una fantastica decorazione che la Befana apprezzerà.

Palazzo Senza Tempo ospiterà Natale con la mucca! Una mostra di Piero Tonin con disegni originali, bozzetti, materiali preparatori di cartoni animati realizzati con protagonista La Mucca, il personaggio più rappresentativo dell’illustratore e animatore apprezzato a livello internazionale, che verrà proposto in tre diverse animazioni, una delle quali specifica per Peccioli. Nel laboratorio Tonin insegnerà ai bambini il disegno della Mucca in diverse posizioni, con una didattica specifica già sperimentata in corsi tenuti negli USA.

Alle ore 16:30 e alle 17:30 Tatiana Battaglia proporrà Le storie yogiche di Anastasia Rubino, attraverso il racconto animato (facendo posizioni Yoga) faremo un viaggio con la fantasia (meditazione) e alla fine disegneremo ciò che abbiamo visto.

Non poteva mancare il laboratorio interattivo-musicale con il M° Simone Valeri in collaborazione con l’AMAV dal titolo Din don dan! Il suono del Borgo dei Borghi. Con il maestro Valeri andremo a esplorare la magia dei suoni, non solo in maniera teorica ma anche pratica, esplorando dal vivo il fascino degli strumenti musicali e la loro storia.

Sarà presente anche il Laboratorio di maschere in cartapesta con Lorenzo Paoli, Le maschere dei sogni. Guidati dall’artista del Carnevale di Viareggio Lorenzo Paoli, avremo la possibilità di imparare la tecnica della cartapesta e creare una maschera da indossare su un modello realizzato appositamente per 11Lune d’Inverno.

L’associazione Mondobimbi ODV proporrà il laboratorio Adesso creo e... pasta! Per dare libero sfogo alla creatività usando un materiale che fa parte del nostro quotidiano: la pasta nelle sue svariate forme che si prestano a diventare, capelli, occhi, abiti e persino una gradevole scopa. Ognuno potrà, infatti riempire e colorare con la sua fantasia, l’immagine della befana che trova sui tavoli e portarsela a casa dove potrà diventare un simpatico quadretto da appendere.

Ad accompagnare grandi e piccini saranno anche le attività commerciali del centro storico che proporranno il truccabimbi, presso Perfumus e Ristorante Audha; una golosa e dolcissima sorpresa presso la Pasticceria Ferretti e una dimostrazione dal vivo della lavorazione del vetro di Murano presso il laboratorio artigianale Vitrea.

L'iniziativa è resa possibile grazie al sostegno di Belvedere spa.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa tel. + 39 0587 672158, info@fondarte.peccioli.net, www.fondarte.peccioli.net

Fonte: Ufficio Stampa

