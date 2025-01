Fine della Guerra? È il progetto de La Stazione di San Miniato per il 2025

A 80 dalla fine del secondo conflitto mondiale vogliamo ripensare ai significati di pace e democrazia, partendo dalla costruzione di un racconto collettivo, che a partire dal territorio diventi una storia universale

Un percorso che vuole unire teatro, media e scrittura, ma anche con la partecipazione civica e la Memoria. Sabato 11 gennaio questo percorso si aprirà con una prova teatrale aperta a tutt*, all’interno del Museo della Memoria di San Miniato.



Si chiamerà Da qui si vede il mare e sarà la prima occasione per creare insieme un mosaico di storie, vite, persone, tragedie e miracoli di un tempo più vicino a noi di quanto sembri.

Una prova aperta è un’occasione speciale in cui il pubblico può assistere al dietro le quinte di una produzione teatrale o artistica. Non è uno spettacolo completo, ma piuttosto un momento di lavoro in cui attori, registi e autori condividono il processo creativo, mostrando frammenti della rappresentazione e coinvolgendo i presenti in un’esperienza più intima e partecipativa.

Nel caso di Da qui si vede il mare, la prova aperta sarà un momento per esplorare insieme storie e memorie legate alla pace e alla democrazia. È un invito a diventare parte attiva del progetto, contribuendo con riflessioni, emozioni o semplicemente ascoltando, in un contesto che unisce performance, dialogo e comunità.



La partecipazione è gratuita, gradita prenotazione per posti limitati scrivendo a lastazione@gmail.com

Ideazione e soggetto: Michele Baldini, Filippo Brancato

Regia: Filippo Brancato

Musiche: Tommaso Nobilio

Concetto grafico e contributi multimediali: Giacomo Taccola

Con il supporto di MuMe – CoopCulture, Comune di San Miniato, Consiglio Regionale della Toscana nell’ambito del Bando Contributi per la Festa della Toscana 2024

info: www.associazionelastazione.blog

lastazione@gmail.com

Fonte: Associazione La Stazione

