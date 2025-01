Il Salvataggio della Befana 2025 a Empoli: un evento magico per grandi e piccini

Il 6 gennaio 2025, Empoli vivrà un’esperienza straordinaria con il tradizionale Salvataggio della Befana, un evento che ogni anno richiama famiglie, bambini e visitatori da tutta Italia per vivere la magia dell’Epifania in un’atmosfera unica.

Il programma della giornata prevede:

· Ore 11,00 – Visita alla padiatria del San Giuseppe. Una delegazione formata da rappresentanti dell’amministrazione comunale, dell’Associazione Compagnia di Sant’Andrea-Volo del Ciuco e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Empoli farà visita al reparto di pediatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, insieme alle Befane, per portare le calze ai piccoli degenti della struttura.

· 16:30 - Il corteo dei Magi, a cura della Compagnia di Sant’Andrea-Volo del Ciuco con partenza dal Palazzo delle Esposizioni, accompagnato dai tamburini che apriranno il corteo, sfilerà attraverso le vie del centro storico di Empoli. Dopo ci sarà la parata delle Befane, dei Befani, delle Befanine e dei Befanini. Tutti i partecipanti saranno vestiti in costumi tradizionali e colorati, creando uno spettacolo suggestivo che incanterà il pubblico. La sfilata sarà simultanea lungo le principali vie del centro, portando allegria e spirito festoso tra le strade della città.

· Ore 17:00 - Piazza Farinata degli Uberti: si accende la festa e la piazza si trasformerà in un palcoscenico di animazione, con giochi, musica e ospiti. I bambini potranno divertirsi con le mascotte, con il ciuchino Empolino in testa, che gireranno per le vie del centro.

· Ore 18:00 - La calata della Befana: uno dei momenti più attesi della giornata! Dalla sommità del campanile della Collegiata di Sant'Andrea, la Befana discenderà con la sua scopa per incontrare i bambini e portare loro un sorriso. Al termine della calata, tutti i bambini presenti riceveranno chicchi e calze come regalo simbolico per salutare il magico arrivo dell’Epifania.

L’evento è organizzato dalla Compagnia di Sant’Andrea, in collaborazione con la Sezione di Empoli dei Vigili del Fuoco e il Comune di Empoli, con il supporto dell’Associazione del Centro Storico, dell’Arciconfraternita della Misericordia di Empoli e della Confesercenti di Empoli. Anche quest’anno, il Salvataggio della Befana si avvale del patrocinio della città e del prezioso contributo della Fallani, azienda empolese storica nella produzione di caramelle. I dolciumi che saranno distribuiti ai bambini in piazza sono stati messi a disposizioni dalle pasticcerie Gaggioli e Vezzosi e Beppino e Moreno, dal ristorante Cavolo nero e da altri

esercenti che hanno donato i loro prodotti attraverso l’Associazione del Centro storico.

Una tradizione che cresce di anno in anno, portando con sé la magia delle feste natalizie e regalando momenti di pura felicità per grandi e piccoli. Il Salvataggio della Befana 2025 si inserisce nel ricco programma di eventi di “Empoli Città del Natale”, che da novembre ha trasformato la città in un luogo incantato, con eventi, spettacoli e iniziative che proseguiranno fino al 12 gennaio.

Non mancate a questo appuntamento magico: vi aspettiamo a Empoli, pronti a vivere insieme una giornata di divertimento e tradizione!

Fonte: Compagnia di Sant'Andrea

