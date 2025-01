Riparte il gruppo antifumo di Lilt Firenze: il 70% ha raggiunto l'obiettivo

Riparte il gruppo anti fumo organizzato da Lilt Firenze: il primo appuntamento è previsto per venerdì 24 gennaio. Gli incontri, otto in totale fino al 4 marzo, si svolgeranno nella sede Lilt di viale Giannotti, ogni martedì e ogni venerdì dalle 19. 30 alle 21 e verranno condotti dalla dottoressa Silvia Marini.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori si impegna da oltre trent’anni nella lotta contro il fumo e i risultati si vedono eccome: il 70% dei partecipanti al corso antifumo organizzati da Lilt Firenze, più di 1200 fiorentini, ha raggiunto l’obiettivo.

“Per smettere di fumare forzare i tempi non serve – spiega Claudia Bricci, psicologa e psicoterapeuta coordinatrice dei gruppi di disassuefazione della Lilt - occorre individuare la motivazione giusta su cui fare leva. Abbandonare il fumo è una sfida che può essere vinta da chiunque. Il metodo Lilt si focalizza sul risolvere gli aspetti psicologici della dipendenza dal fumo: l’essenziale è basare il lavoro sul gruppo, per garantire un approccio solidale e di condivisione”.

I componenti del gruppo sono costantemente motivati a provare nel concreto a smettere di fumare.

“Il percorso è lungo e graduale - spiega la dottoressa Bricci - e può essere sintetizzato in tre fasi principali: la prima comprende l’analisi delle motivazioni personali ed emotive che spingono il fumatore ad accendere una semplice sigaretta, la seconda lo step definitivo al fumo, la terza il mantenimento e il sostegno morale all’ormai ex fumatore. Molti sentono di aver raggiunto la cima più alta della propria vita, sentono di aver sconfitto una dipendenza nociva per la loro salute”.

I corsi e i gruppi di Disassuefazione dal fumo hanno un impatto talmente positivo che, anche a distanza di anni, gli ex fumatori continuano a contattare e a ringraziare la Lilt. È una vittoria infondere fiducia nelle persone e riuscire a cambiare loro la vita.

“Smettere di fumare deve voler dire farlo per sempre – conclude Bricci - non ci deve essere più spazio per qualche sigaretta occasionale il sabato sera perché una ricaduta è sempre dietro l’angolo”.

