Omicidio 17enne a Campi Bisenzio, rinviata autopsia

Rinviata l'autopsia sul corpo di Maati Moubakir, il 17enne accoltellato a morte all'alba di domenica scorsa a Campi Bisenzio. Lo rende noto il legale della famiglia, l'avvocato Filippo Ciampolini. Indagati per omicidio volontario in concorso del 17enne, che risiedeva a Certaldo con la madre, sono due ragazzi italiani di seconda generazione nati nel 2004, uno a Firenze un altro a Prato ed entrambi residenti a Campi Bisenzio. L'ipotesi di reato con cui sono iscritti nel registro degli indagati è di omicidio volontario in concorso.

Il procuratore di Firenze Filippo Spiezia ha spiegato che l'autopsia è stata rinviata per motivi tecnici e che non sono state richieste misure cautelari per i due indagati.

