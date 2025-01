Empoli ancora città che legge, annunciate le date del Leggenda Festival

Il 2024 per Empoli si è chiuso con una notizia positiva. Il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) ha diramato l'elenco dei Comuni che si sono guadagnati la qualifica di Città che legge per il triennio 2024-2025-2026, in base ai requisiti raccolti da un avviso pubblico lanciato a novembre scorso. Tra questi c'è anche Empoli. La notizia di per sé certifica il grande valore che la lettura ha all'interno della vita culturale del territorio. Inoltre permette anche la partecipazione al bando di finanziamento 'Città che legge' per progetti dedicati proprio alla promozione della lettura. E parlando di iniziative culturali, da mesi è in moto la macchina organizzativa che porterà alla nuova edizione, l'ottava, di Leggenda. Festival della lettura e dell'ascolto. Con l'arrivo del nuovo anno vengono adesso rese note le date dell'iniziativa che animerà la primavera culturale di Empoli: da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025. Per questa edizione, l'amministrazione comunale ha affidato il ruolo di direttrice artistica di Leggenda a Silvia D'Achille, per 20 anni punto di riferimento per la produzione prescolare e prime letture in Giunti, oggi editor freelance e autrice di libri per bambini. È in parte merito suo se Peppa Pig e Bing hanno fatto breccia nel cuore delle bambine e dei bambini d'Italia, poiché D'Achille ha seguito l'approdo in Italia di questi beniamini delle bambine e dei bambini. LE DICHIARAZIONI - "La costruzione di percorsi educativi e culturali sulla lettura e a partire dal libro è un segno distintivo della città di Empoli - commenta l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi, in riferimento al titolo di 'Città che legge' -. Il Festival Leggenda, alla sua ottava edizione è il migliore esempio di questo bellissimo investimento sul futuro. Quest'anno il Festival si terrà tra il 9 e l'11 maggio, e vedrà il coinvolgimento di tutta la città, delle famiglie, delle scuole e del territorio. Tra gli ospiti anche l'amatissimo Geronimo Stilton, che nel 2025 compie 25 anni, e un personaggio di grandissima caratura, Luca Trapanese. La sua storia è nota: nel 2018 ha adottato, come padre single, una bambina down, ed è fondatore della onlus A Ruota Libera con Eduardo Savarese, occupandosi di progetti legati alla disabilità. Si occupa anche di ragazzi disabili senza genitori con la comunità 'Il borgo Sociale' e della casa-famiglia 'La Casa di Matteo' per bambini con gravi malformazioni".

"Ho conosciuto, e subito amato, il Leggenda Festival come genitore - commenta la direttrice artistica Silvia D'Achille - e ne ho sempre apprezzato profondamente la proposta anche come addetta ai lavori. È quindi per me un onore seguire questa edizione che, tra i suoi obiettivi, ha quello di mantenere la qualità della proposta, aumentando però il coinvolgimento della città per far sì che un evento culturale si trasformi in una grande festa di tre giorni: una festa di storie, scritte e ascoltate, di incontri, di creatività. Ci stiamo lavorando da agosto e tantissime idee hanno già trovato la loro forma concreta!"

Palazzo Leggenda, la neonata biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di via Paladini, che si affianca da un anno alla biblioteca comunale 'Renato Fucini'.Gli appuntamenti con le scuole partono già da gennaio e sono 100, in aumento, le classi di scuola primaria e secondaria assieme alle sezioni di scuola dell'infanzia che si sono iscritte a una delle didattiche leggendarie progettate da Promocultura e ai percorsi di Giallo Mare Minimal Teatro. ALCUNE ANTICIPAZIONI - Leggenda Festival sarà legato anche quest'anno a tanti luoghi della città, in primis a, la neonata biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi di via Paladini, che si affianca da un anno alla.Gli appuntamenti con le scuole partono già da gennaio e sono 100, in aumento, le classi di scuola primaria e secondaria assieme alle sezioni di scuola dell'infanzia che si sono iscritte a una delle didattiche leggendarie progettate dae ai percorsi di L'edizione 2025 sarà incentrata sull'apertura verso le famiglie e avrà un punto di contatto con Ludicomix, altra manifestazione che arricchisce il maggio empolese.

EMPOLI CITTA' CHE LEGGE, I REQUISITI - Dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunità: è con questa consapevolezza che il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci – Associazione nazionale comuni italiani - valorizza attraverso la qualifica di “Città che legge” amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità, sul proprio territorio, politiche pubbliche di promozione della lettura.Molti i requisiti necessari per partecipare al bando e ottenere la qualifica: la presenza sul territorio di una biblioteca di pubblica lettura regolarmente aperta e funzionante e di una o più librerie; la partecipazione dell’Amministrazione comunale e/o di scuole/biblioteche/librerie/associazioni gravanti sul territorio comunale a progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura; l’esistenza di un festival o una rassegna attinenti al libro e alla lettura e la presenza di iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie, associazioni; la stipula di un Patto locale per la lettura che preveda una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise di promozione della lettura.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate