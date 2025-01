La Befana all’ospedale di Pistoia per offrire doni e sorrisi ai bimbi ricoverati

Giunge alla sua 15esima edizione l’iniziativa “La Befana della solidarietà” promossa dalla Cisl FP di Pistoia in collaborazione con l’ex campionessa del Mondo di ciclismo Edita Pucinskaite e l’AVIS Bike Pistoia.

L’ex ciclista lituana domenica 5 salirà infatti anche quest’anno in sella alla propria bicicletta, travestita da Befana, per regalare un sorriso ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, portando loro dolci e caramelle. “Un’iniziativa che ormai si è consolidata nel tempo – afferma Edita Pucinskaite – tanto da diventare quasi una tradizione da portare avanti con cura e attenzione. Regalare un sorriso e un attimo di spensieratezza a chi vive momenti faticosi e di solitudine è veramente una cosa bella, di cui vado particolarmente orgogliosa”.

La Befana “Edita” sarà accolta dal personale delle direzioni sanitaria e infermieristica del presidio ospedaliero San Jacopo. "L'ospedale di Pistoia - commenta il dottor Leonardo Capecchi della Direzione sanitaria di presidio - è lieto di accogliere ancora una volta la Befana Edita, il cui arrivo chiude, come di consueto, le manifestazioni di solidarietà e vicinanza ai piccoli pazienti che si trovano a dover trascorrere alcuni giorni ricoverati durante le feste natalizie. La direzione ringrazia Cisl FP di Pistoia e l'AVIS Bike Pistoia per continuare a proporre di anno in anno questa iniziativa, che si rivela sempre molto apprezzata dai bambini, dalle loro famiglie e dagli stessi operatori sanitari".

Fonte: Ausl Toscana Centro

