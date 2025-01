Magliano in Toscana rende omaggio a Pino Daniele: a lui sarà dedicato un parco

Magliano in Toscana rende omaggio a Pino Daniele, a dieci anni dalla sua scomparsa, dedicandogli un nuovo parco pubblico intitolato "Na jurnata 'e sole". Il cantautore partenopeo, che amava il borgo maremmano, sarà ricordato con una cerimonia e la presentazione di un libro sulla sua vita e carriera l'11 gennaio. Il parco, situato tra via Turati e via XXIV Maggio, sarà riqualificato con attrezzi fitness e arredi urbani. Ogni postazione includerà un codice QR per ascoltare dieci celebri brani dell'artista. I lavori, del valore di oltre 62mila euro, inizieranno a breve.

Notizie correlate