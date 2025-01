Rischio ghiaccio nell'Empolese Valdelsa, allerta di livello giallo

Un'allerta meteo di livello GIALLO è stata emessa per il RISCHIO GHIACCIO su tutto il territorio dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa. L'avviso sarà valido dalla notte di oggi fino alla mattina di domani, sabato 4 gennaio 2025.

Le temperature scenderanno sottozero nelle pianure e nei fondovalle durante la notte e fino alle prime ore del mattino. A causa delle recenti piogge, ci si aspetta la formazione di ghiaccio localizzato, in particolare nei tratti stradali più umidi e ombreggiati.

Il consiglio è quello di prestare massima attenzione alla guida, riducendo la velocità e aumentando le distanze di sicurezza, evitare spostamenti non necessari durante le ore più fredde, indossare calzature antiscivolo per muoversi in sicurezza a piedi e proteggere tubature e impianti idrici esterni dal gelo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, consulta il sito ufficiale della Regione Toscana o clicca qui: https://bit.ly/2rZ8pec

