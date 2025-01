Servizio civile, a Montelupo 4 posti disponibili

Anche nel 2025 il Comune di Montelupo Fiorentino accoglierà un progetto di Servizio Civile Universale dal titolo “Comunicazione per le comunità”.

In tutto sono 4 i posti disponibili, suddivisi fra Ufficio Stampa, Ufficio Eventi e Ufficio Unico Amministrativo.

C’è tempo fino al 18 febbraio alle ore 14.00 per presentare domanda.

Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi e si svolge su cinque giorni per un totale di 25 ore settimanali. Il compenso, aggiornato lo scorso anno da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Universale, ammonta a 507,30 euro mensili per le dodici mensilità.

Le selezioni si svolgeranno presumibilmente entro aprile e l’ingresso in servizio dovrebbe avvenire a fine maggio 2025.

I volontari si occuperanno di comunicazione al front office del palazzo comunale, gestione dei social, realizzazione di prodotti specifici (volantini, locandine, ecc…), gestione delle banche dati informative, aggiornamento dei siti web istituzionali, interazione con la cittadinanza attraverso i vari strumenti a disposizione, gestione di eventi, dalla loro pianificazione alla loro promozione.

Il requisito principale riguarda l’età: il minimo è 18 anni compiuti al momento della presentazione della domanda, mentre il massimo è 29 anni non compiuti.

Saranno valutati i titoli e le esperienze attinenti al progetto indicati nel modulo online. Ulteriori esperienze verranno valutate in sede di colloquio. Anche se facoltativo, si consiglia di inserire il proprio curriculum vitae nel form online della domanda.

Sono previste una formazione generale e una formazione specifica, incluse nelle ore di servizio e completamente gratuite e obbligatorie, che si svolgeranno nei primi mesi del servizio per aiutare i giovani a orientarsi all’interno del mondo del Servizio Civile (formazione generale), e poi nel settore dell’istituzione pubblica locale, con le specificità di un’amministrazione comunale, sia dal punto di vista normativo che organizzativo. Moduli specifici sono dedicati all’approfondimento storico e culturale del nostro territorio e, naturalmente, alle attività specifiche di cui i ragazzi si dovranno occupare, e in particolare la comunicazione pubblica e l’organizzazione di eventi.

Il progetto, di cui il Comune di Montelupo è sede ospitante, è presentato da ARCI Servizio Civile Empolese Valdelsa.

Per selezionare il progetto occorre andare sulla sito del Dipartimento delle politiche giovanili:

https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto/?bando=94284&gazzetta=68&estero=0

Digitare “Montelupo Fiorentino” oppure il CAP “50056” nella stringa di ricerca del luogo. Il progetto relativo al Comune è COMUNICAZIONE PER LE COMUNITÀ 2025, codice sede 141227 (lo stesso progetto comprende anche un’altra sede, quella del Palazzetto dello Sport, con stesso nome e codice sede diverso: si prega di porre attenzione nella selezione della sede desiderata).

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sull’apposito sito governativo, usando il proprio SPID, entro il 18 febbraio alle ore 14.00 sul seguente sito: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Per informazioni, potete contattare il MMAB al numero 0571 – 917650 oppure scrivere una mail a c.trinci@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

