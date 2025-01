Attacchi omofobi contro Riccardo Vannetti: la denuncia del PD

Il Partito Democratico della Toscana esprime la più ferma condanna per il secondo attacco omofobo rivolto a Riccardo Vannetti, capo dell’opposizione nel Consiglio Comunale di Colle di Val d’Elsa. A meno di un anno dal primo episodio, assistiamo nuovamente a commenti offensivi e discriminatori sui social media, volti a colpire la sfera personale di un esponente politico cittadino.

“Questi atti vigliacchi e meschini sono inaccettabili e offendono la dignità non solo di Riccardo Vannetti, ma di tutta la nostra comunità,” dichiara Emiliano Fossi, segretario del PD Toscana. “È intollerabile che, nel 2025, si debba ancora assistere a manifestazioni di odio basate sull’orientamento sessuale. La Toscana è una terra di inclusione e rispetto, e non possiamo permettere che tali comportamenti mettano in discussione questi valori fondamentali.”

Stefania Lio, vicesegretaria del PD Toscana, aggiunge: “Esprimiamo la nostra piena solidarietà a Riccardo Vannetti e ribadiamo il nostro impegno nella lotta contro ogni forma di discriminazione. Chiediamo al Sindaco Piero Pii, alla Giunta comunale e alla Presidente del Consiglio Comunale Angela Bargi di prendere una posizione chiara e decisa contro questi atti, dissociandosi pubblicamente e condannandoli senza esitazione. La politica deve essere un terreno di confronto civile e rispettoso, non un campo di battaglia per attacchi personali e discriminatori.”

Il Partito Democratico della Toscana invita tutte le forze politiche e i cittadini a unirsi in una condanna unanime di questi episodi, lavorando insieme per costruire una società più giusta, inclusiva e rispettosa delle differenze. È fondamentale promuovere una cultura del rispetto e della tolleranza, affinché simili atti non abbiano più spazio nella nostra comunità.

Fonte: Ufficio stampa PD Toscana

