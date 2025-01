Il Diwan organizza un incontro con Palestine Children's Relief Fund. L'appuntamento per il 12 gennaio

Nel solco delle numerose iniziative a livello internazionale di medici volontari che hanno prestato servizio a Gaza, domenica 12 gennaio a Firenze, presso Instabile - Culture in Movimento (via della Funga 27/b), Il Diwan - Una goccia per Gaza propone un incontro con i rappresentanti internazionali di PCRF - Palestine Children's Relief Fund che, per la prima volta in Italia, daranno un aggiornamento diretto sull’emergenza e sui loro programmi di aiuto umanitario a Gaza.

PCRF è la principale organizzazione umanitaria in Palestina impegnata a fornire cure mediche gratuite alle bambine e ai bambini gravemente malati o feriti nel corso dei conflitti. Istituita nel 1992 negli Stati Uniti per offrire a bambine e bambini arabi cure mediche non eseguibili nei paesi di origine, ha creato gli unici due dipartimenti di oncologia pediatrica presenti in Palestina e realizzato numerosi progetti per sostenere lo sviluppo di un sistema sanitario locale. PCRF è un'organizzazione che lavora grazie al sostegno di migliaia di volontari in tutto il mondo.

Interverranno Vincenzo "Stefano" Luisi, Presidente di PCRF-Italia, Vivian Khalaf, Chairwoman del Consiglio Direttivo di PCRF, Lubna Musa, CEO di PCRF e Suhail Flaifl, Direttore Missioni Mediche di PCRF, insieme ad Ali Rashid, ex primo segretario dell’Ambasciata palestinese a Roma.

A seguire, ci sarà un concerto di musica palestinese con Sarraj Alsersawi, suonatore di oud e docente al Conservatorio Nazionale di Musica “Edward Said” di Gaza.

Un evento realizzato in collaborazione con PCRF-Italia e Instabile - Culture in movimento e il supporto di Firenze Suona, Arci Firenze, Anpi Firenze e Cgil Firenze. Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle attività umanitarie di PCRF-Italia www.pcrf.net/italy

Il diwan era in Medio Oriente il luogo fisico in cui ci si radunava, un luogo comodo dove stare seduti, leggere, discutere di letteratura, di poesia, ma anche di argomenti scomodi. Il Diwan - Una goccia per Gaza è un progetto culturale itinerante ideato da Ali Rashid che prevede dibattiti, testimonianze, letture, musica, proiezioni, arti dello spettacolo, cucina palestinese.

Un momento di incontro, scambio e approfondimento sul Medio Oriente, per una cultura che metta al centro la pace.

Quello del 12 gennaio 2025 è il quarto appuntamento del ciclo di incontri del Diwan che negli eventi precedenti ha visto la partecipazione di Vauro Senesi (vignettista), Davide Riondino (cantautore, attore, regista e scrittore), Patrizio Esposito (grafico e fotografo di Gaza fuorifuoco), Paolo Gozzani (segretario CGIL Toscana), Giancarlo Albori, Wasim Dahmash (saggista, docente universitario e traduttore di lingua e letteratura araba), Micol Meghnagi (giornalista e ricercatrice all'Università degli Studi di Bologna), lo scrittore Pietro Cardelli, Micaela Frulli (docente di Diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze) Iain Chambers (antropologo, sociologo e docente di Studi culturali e Postcoloniali del Mediterraneo all'Università degli Studi di Napoli L'Orientale), Luca Galassi, giornalista che ha lavorato con Emergency, oltre a musicisti che si sono esibiti in concerto, tra i quali Fry Moneti e Gianluca Spirito dei Modena City Ramblers.

Fonte: Ufficio stampa Diwan - Una goccia per Gaza

