La Befana visita gli ospiti di Regina Elena

Si dice che l’Epifania tutte le feste se le porti via. Ma non sempre è così e, anzi, diventa essa stessa un momento di condivisione e divertimento, utile a far passare qualche momento spensierato insieme. Dopo la sorpresa di Natale, quindi, l’Associazione per i diritti degli anziani, Ada, di Carrara-Fosdinovo ha fatto di nuovo tappa alla Casa di riposo Regina Elena di Carrara. Le befane dell’Ada, accompagnate dalla loro inseparabile scopa ‘volante’, sono arrivate con un cesto carico di dolci… calzine pure un po’ speciali: per poter dare un pensierino a tutti, infatti, i piccoli pensieri erano infatti senza zucchero.

Un altro spunto originale, ideato e organizzato dalla presidente di Ada, Laura Menconi, che ha coinvolto gli ospiti della Casa di Riposo: “La befana è un personaggio che piace sempre – sottolinea - coinvolge tutti e fa divertire, crea un momento magico e spensierato di cui tutti abbiamo bisogno e ancor di più gli ospiti della casa di riposo. Due chiacchiere, un sorriso, un abbraccio per stare insieme e sentirci vicini in questi momenti speciali e delicati al tempo stesso”.

Fonte: Ufficio stampa Uil Nord Toscana

Notizie correlate