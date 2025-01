Fumetti manga, letture e laboratori: i primi appuntamenti dell'anno a Palazzo Leggenda

Il nuovo anno è cominciato anche a Palazzo Leggenda con tante attività da non perdere. Dopo la settimana in attesa della Befana che tutte le feste porta via, il programma nella rinnovata Torre dei Righi, prosegue giovedì 9 gennaio 2025 con ‘A tutto manga’ e ‘I luoghi delle emozioni’.

I partecipanti che adesso sanno come disegnare un personaggio in stile manga, porranno l’attenzione sui luoghi che attraversa perché a volte riescono a suggerire molte altre cose sulla sua storia, il suo modo di pensare e di affrontare le sfide che la vita gli pone davanti. Partendo da concetti come la prospettiva e la composizione verrà realizzata una ambientazione da cui far partire la storia a fumetti. L’attività è dedicata a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni. Si consiglia la prenotazione.

‘Dal libro al fare’ ha in serbo due appuntamenti: sabato 11 gennaio, alle 10.30, con ‘Undici gatti e un maiale’, letture e laboratori per bambini e bambine dai 4 ai 8 anni.

Proprio come i tremendissimi (ma pur sempre simpatici) gatti del libro di Noboru Baba, anche a Palazzo Leggenda si costruirà la casetta di legno per ospitare i personaggi della nostra immaginazione, chissà che non ci sia spazio anche… per il signor maiale! Prenotazione consigliata.

Nel pomeriggio, alle 16.30, ‘Sorpresa!’, dopo aver esplorato il libro di Marta Comin tutti i partecipanti potranno creare il loro piccolo libro “Sorpresa”. Le linguette di carta che si aprono e chiudono per rivelare animali come topi, conigli ed elefanti renderanno l’attività ancora più coinvolgente e divertente. Un’ottima opportunità per i più piccoli di esprimere la loro fantasia e imparare a lavorare con le mani. Attività per bambine e bambini dai 2 agli 6 anni. Prenotazione consigliata.

Le altre iniziative: mercoledì 8 gennaio, alle 17, Una torre di storia e venerdì 10 gennaio, alle 17, si tornerà a ‘Giocare con l’arte’ e le emozioni e colori con Kandinskij

Il programma di Palazzo Leggenda, dal 2 al 15 gennaio è on line, al link:

https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/programma-di-palazzo-leggenda-dal-2-al-15-gennaio/

Per informazioni e prenotazioni:

Biblioteca Palazzo Leggenda – Via Paladini, snc. 50053 – Empoli (FI) Tel.: 0571 757873 Email: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

LE RIAPERTURE DEI PUNTI PRESTITO – Il Punto prestito Casa della Memoria, via Livornese, 42, riaprirà l’8 gennaio, il Punto prestito Centro Giovani Avane, via Magolo, 32, riapre da oggi, 7 gennaio, e il Punto Prestito Bibliocoop, via Raffaello Sanzio riaprirà dall’8 gennaio

E per chi ama l’universo dei lavori ai ferri e all’uncinetto, il gruppo Sferruzza Sferruzza riprenderà gli incontri tutti venerdì, a partire dal 10 gennaio, alle 9.30 in biblioteca! Interessante anche la vetrina con creazioni a tema inverno e ancora natalizie, sempre in biblioteca.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

