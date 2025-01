Iniziata la Peregrinatio dell'icona Giubilare delle Misericordie d'Italia: prima tappa a La Serra

È iniziata lunedì 6 gennaio, in concomitanza con la Solennità dell’Epifania, la Peregrinatio dell’Icona Giubilare delle Misericordie d’Italia: prima tappa la Misericordia di La Serra nel comune di San Miniato. L’iniziativa, fortemente voluta del Correttore Nazionale Mons Franco Agostinelli ha lo scopo di aiutare la riflessione su questo anno giubilare in tutte le misericordie d’Italia.

Il coordinamento dell’Empolese Valdelsa Valdarno ha per primo raccolto l’invito e la piccola Misericordia de La Serra è stata la prima ad accogliere l’icona per volontà del Governatore Roberto Pistolesi e del Correttore Don Simone Meini. La croce, carica di riferimenti simbolici e realizzata dagli artisti dell’Associazione Nazionale Città

dei Presepi e dell’Unione Cattolica Artisti Italiani, è stata accolta nella chiesa parrocchiale di Santa Maria In Valdegola da tutta la comunità per poi essere trasferita, con una piccola processione, presso la locale sede della Misericordia.

"È un momento molto importante per il nostro coordinamento – ha dichiarato il presidente Maurizio Chinaglia – che ci deve far riflettere sul ruolo delle Misericordie nel nostro territorio e ci deve aiutare a svolgere i servizi nel rispetto dei nostri valori e della nostra identità. L’icona visiterà le misericordie del Coordinamento Empolese Valdelsa Valdarno per le prossime due settimane. Per domenica 19 gennaio è prevista la cerimonia di saluto con la partecipazione di tutte le misericordie nella sede della Misericordia di Empoli".

Fonte: Ufficio stampa

