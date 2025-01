L'anno nuovo all'Istituto Comprensivo Certaldo inizia con gli Open Day: sei appuntamenti nelle scuole

Il 2025 riparte a Certaldo nel segno degli 'Open Day' dell’Istituto Comprensivo “Certaldo”, guidato dal Dirigente Scolastico Rosanna Graziuso. Sei appuntamenti che vedono impegnati i due plessi della Scuola dell’Infanzia, i tre plessi di Scuola Primaria e il Plesso di Scuola Secondaria di 1° grado, dal giorno 8 gennaio al giorno 16 gennaio.

“Invitiamo tutte le famiglie i cui figli dovranno iniziare un nuovo percorso scolastico a partecipare a questi incontri - dice l’assessora all’istruzione, Romina Renzi - per scoprire la qualità dell’offerta formativa e i servizi che la scuola offre. Siamo sicuri che ciascuno potrà trovare la scuola più rispondente alle proprie esigenze familiari, in termini di orari, spostamenti e attività formative. L’Open day è occasione per porre domande, parlare con i docenti, sperimentare attività laboratoriali con i propri figli in prima persona”.

Di seguito, le date degli Open Day da ricordare:

SCUOLE DI INFANZIA:

Alice Sturiale: via Amendola, mercoledì 8 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Bruno Ciari: via Ciari, giovedì 9 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 18:00

SCUOLA PRIMARIA:

Iqbal Masih: piazza Libertà, mercoledì 15 gennaio dalle ore 18:00 alle ore 19:00

Giosuè Carducci: via Canonica, giovedì 9 gennaio dalle ore 18:00 alle ore 19:00

Giovanni Pascoli: loc. Fiano, lunedì 13 gennaio dalle ore 18:00 alle ore 19:00

SCUOLA SECONDARIA DI 1 ° GRADO:

Boccaccio: via Leopardi, giovedì 16 gennaio dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Queste alcune caratteristiche di ciascuna scuola:

SCUOLA DELL’ INFANZIA:

I due plessi di Scuola dell’Infanzia curano lo sviluppo emotivo, relazionale e sociale dei bambini e delle bambine. All’interno di essi si respira un clima di famiglia, unione e inclusione, promuovendo stili educativi basati sul benessere, sull’empatia e sull’unicità di ogni bambino e bambina. Un ambiente di apprendimento dinamico e funzionale, che ha come punto cardine il gioco in tutte le sue forme, poiché come diceva proprio Bruno Ciari “attraverso il gioco, il maestro, deve far sentire al fanciullo, che la scuola è la sua casa”.

Il Plesso 'Bruno Ciari' è una scuola dotata di giardino, un ampio salone, ambiente innovativo, biblioteca e aule spaziose.

Il Plesso 'Alice Sturiale' è una scuola dotata di due ampi giardini, ampi saloni, grandi aule. Ha una palestra e una biblioteca, piccola ma ben fornita.

Tutte le attività, in entrambi i plessi, si svolgono in un clima sereno e collaborativo dove prevale soprattutto la cooperazione, affinchè tutti gli alunni possano acquisire quei valori che contribuiscono allo sviluppo e alla crescita personale.

SCUOLA PRIMARIA:

I tre plessi di scuola primaria mirano all’acquisizione degli apprendimenti di base come primo esercizio dei diritti costituzionali. Essi offrono a tutti gli alunni l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali e di acquisire i saperi irrinunciabili e le competenze culturali di base, nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.

L’organizzazione oraria è la stessa in tutti i plessi: tempo Pieno (40 ore settimanali) e tempo prolungato (30 ore settimanali), due giorni alla settimana con la possibilità di arrivare a tre, grazie ai laboratori previsti nell’ambito della Convenzione stipulata con l’Associazione Polis presente sul territorio.

Il Plesso “Giosuè Carducci” è situato vicino al “Parco Libera tutti”, ha un ampio giardino, grande palestra, atelier digitale attrezzato con arredi e materiali tecnologici di ultima generazione, biblioteca attrezzata con nuovi arredi a misura di bambino. Ha un’aula multimediale e laboratorio di lingua inglese, ambiente innovativo con nuovi arredi e nuove attrezzature tecnologiche.

Il Plesso “Giovanni Pascoli”, cosiddetta “Scuolina del Fiano”, situata a due passi dalle campagne del paese, è considerata anche “una grande famiglia”. La piccola dimensione fa sì che tutti gli alunni delle varie classi, solo cinque, dalla prima alla quinta, si conoscano, giochino insieme e cooperano in diverse attività. Questa dimensione che si crea accresce tanto il senso di responsabilità e il “prendersi cura” dell’altro. Inoltre, la posizione favorevole del plesso permette frequenti uscite a piedi sul territorio per osservare i vari cambiamenti della natura.

Il Plesso “Iqbal Masih” è situato al centro di Certaldo, recentemente ristrutturato, ha un ampio giardino, una palestra, aule refettorio, diversi laboratori, nello specifico laboratorio Stem, laboratorio di inglese, laboratorio di musica.

Tutte le attività previste nei tre plessi, attraverso l’utilizzo di metodologie innovative, mirano a promuovere il processo di inclusione e costituiscono grandi opportunità.

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO:

La Scuola Secondaria di 1° grado fornisce agli alunni strumenti preziosi e necessari per crescere culturalmente, psicologicamente e socialmente, acquisire un certo grado di autonomia e responsabilità.

Il Plesso “Boccaccio” ha la seguente organizzazione oraria: tempo normale (30 ore settimanali) e tempo prolungato (36 ore settimanali); ha un ampio giardino, una palestra, un’aula magna, il refettorio, laboratori vari, ambienti innovativi con nuovi arredi e nuove attrezzature tecnologiche.

Dall’anno scolastico 2025/26, l’I.C. Certaldo attiverà, se autorizzati dall’USR Toscana, i “Percorsi ad Indirizzo Musicale”. All’atto delle iscrizioni alle classi prime, sarà possibile scegliere lo studio di uno dei seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, flauto traverso, sassofono. Le attività previste per i percorsi ad indirizzo musicale si svolgono in orario aggiuntivo e prevedono tre ore settimanali, (99 ore annuali) distribuite su due rientri settimanali, ripartite in: lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva; teoria e lettura della musica; musica d’insieme.

“La Mission del nostro Istituto è porre gli alunni al centro del progetto educativo, creando le condizioni ottimali per garantire a tutti il successo formativo e la piena realizzazione come persone e come cittadini – afferma il dirigente scolastico, Rosanna Graziuso. L’open day rappresenta l’occasione che ci consente di spalancare le porte ai futuri alunni e ai loro genitori per far conoscere la nostra scuola, i nostri docenti e la nostra offerta formativa! Noi vogliamo “Costruire Insieme il futuro”.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo

