Lavori da parte di E-Distribuzione, restringimento di carreggiata in Lungarno Mediceo e altri provvedimenti

La Polizia Municipale, su richiesta di E-Distribuzione, ha emesso un’ordinanza valida da domani, mercoledì 8 gennaio, fino a sabato 8 febbraio al fine di consentire la realizzazione di lavori di scavo per la posa di nuova linea elettrica BT/MT in cavo sotterraneo (posa di nuovi elettrodotti). Per permettere l’intervento, che procederà per stato di avanzamento dei cantieri, sarà necessario prevedere un restringimento di carreggiata, con deviazione sulla corsia dedicata ai mezzi pubblici, su Lungarno Mediceo dal civico 62 fino all’altezza di piazza Cairoli. I provvedimenti riguarderanno anche via delle Belle Torri, dal civico 35 a piazza Cairoli (chiusura al transito veicolare e divieto di sosta) e via Rigattieri, dal civico 1 al 7 (chiusura transito veicolare e pedonale con divieto di sosta).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

