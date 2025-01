Missione in Gambia per il Movimento Shalom: "Scambio e dialogo, e progetti di sviluppo auto-sostenibile"

Sono in partenza per il Gambia, dove contiamo di realizzare il nostro primo progetto per il rientro dei migranti di cui vi parleremo nel diario giornaliero. Insieme a me viaggiano Luca Testi, Maria Pia Antonini, Rosanna Gubitosa, Barbara Guerrucci. Mentre Sarjo Tourray e Sandra Meini sono già in Gambia dal 1 gennaio, per organizzare al meglio le attività e il soggiorno.

I nostri viaggi umanitari hanno lo scopo di creare amicizia, scambi culturali, dialogo interreligioso e progetti di sviluppo auto-sostenibile nella sfera del lavoro e della formazione.

Il Gambia ha già conosciuto Shalom, Grazie al nostro vice presidente Sarjo Touray venuto con i barconi alla ricerca di lavoro ormai 7 anni fa. Adesso è un volontario Shalom con un lavoro presso il Bistrot Bonaparte a San Miniato

Troveremo già molti giovani che sono attratti dal nostro Movimento e contiamo anche di aprire un altro canale per le adozioni internazionali. La fascia dell'Africa occidentale è ampiamente Shalom, i nostri valori stanno dappertutto raccogliendo frutti. Anche da noi, da nord al sud, sono numerosi i membri Shalom attivi. Purtroppo la nostra nazione ha dei cittadini veramente problematici che navigano sui social solo per denigrare e offendere violentemente. Una vera acefalia incontrollabile dove la diffamazione raggiunge livelli impensabili.

Ci sono talvolta anche cose positive nella fogna del web, insieme ai diffamatori, già individuati, che contribuiranno, dopo la querela, ai progetti in favore dei poveri. Perché gli oltraggi e le calunnie, negli esseri ragionevoli, suscitano reazioni di vicinanza e solidarietà come è successo a me per aver solo detto che Babbo Natale non è il Natale, che nel mondo ricorda invece la nascita di Gesù Cristo e che il tempo si misura dalla sua venuta sulla terra. Siamo tutti nel 2025: cristiani, cittadini di altre religioni e atei. Egli, come diceva Indro Montanelli, ha avviato la più grande rivoluzione sociale , culturale e umana.

Seguiteci nella nostra avventura umanitaria nello spirito del Sommo Poeta: “non ti curar di loro ma guarda e passa”.

Ancora buon anno a tutti . E grazie a chi ha fiducia e mi vuole bene!

Notizie correlate