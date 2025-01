Omaggio di Fratelli d'Italia ai Carabinieri per le festività

Ieri mattina, i Consiglieri Comunali di Fratelli d'Italia Castelfiorentino Serena Urso e Fabio Fabbrocini a nome anche del partito nazionale, hanno portato in occasione delle festività un panettone, gesto simbolico, alla Caserma dei Carabinieri di Castelfiorentino, per esprimere la loro più profonda gratitudine per l’instancabile lavoro che svolgono ogni giorno al servizio dei cittadini di Castelfiorentino.

"La loro professionalità, dedizione e il senso del dovere con cui affrontano ogni sfida rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Ogni intervento, ogni scelta e ogni sacrificio che compiono testimoniano un impegno straordinario. Siamo consapevoli che il loro lavoro non è solo una professione, ma una vera e propria missione, che comporta rinunce personali e richiede una dedizione totale".

Per questo, i consiglieri hanno voluto far sapere ribadendo quanto la loro presenza sia apprezzata e quanto sia importante per la serenità e la coesione della nostra comunità.

"In un periodo in cui la sicurezza è al centro del dibattito politico e sociale, è importante che le istituzioni e i cittadini siano uniti nel sostenere il lavoro delle forze di polizia che rappresentano un elemento imprescindibile per la tranquillità, il benessere collettivo, la democrazia e la legalità. Non ci arrenderemo mai, lavoreremo costantemente ribadendo l'importanza della sicurezza sul territorio, metteremo in campo tutte le nostre forze e gli strumenti che sono in nostro potere per poter porre fine alla illegalità."

Concludono, rinnovando la loro stima e gratitudine a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine.

Fonte: Fratelli d'Italia - Ufficio Stampa

