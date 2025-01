Progetto Carambole, il professore Vincenzo Schettini arriva a Lucca con 'La fisica che ti guida'

Vincenzo Schettini, il famoso professore conosciuto per aver reso la fisica alla portata di tutti, arriva a Lucca sabato 11 gennaio, alle 17 al Cinema Moderno, ospite d’onore di “Carambole”, il progetto dedicato alla sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti stradali causati dall’ uso di alcol e droghe.

In scena un monologo coinvolgente e accattivante, rivolto soprattutto ai più giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema degli incidenti stradali dovuti all’uso di alcol e droghe. In tutta Italia sono milioni le persone che seguono le lezioni di fisica dell’istrionico professor Vincenzo Schettini, tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Un fenomeno che è esploso in pochi anni, da quando nel 2017 Schettini, una laurea in Fisica, docente alle superiori, ha deciso di postare il suo primo video che è diventato oggi virale. Il suo segreto? La capacità davvero unica di empatizzare con tutti, possibile grazie alla sensibilità da insegnante sempre pronto a sottolineare l'amore e la passione verso la propria materia. La sua simpatia travolgente e la sua competenza scientifica non solo hanno ispirato migliaia di studenti, ma hanno pure conquistato il cuore di un pubblico molto più vasto: bambini, genitori, altri insegnanti. Insomma, Vincenzo Schettini è davvero un prof amato proprio da tutti. Tra esperimenti di fisica e suggestioni che questa magnifica materia può avere nel nostro quotidiano, il pubblico verrà coinvolto in un'esperienza unica e immersiva. Perché la fisica, raccontata col talento del professor Schettini, è davvero uno spettacolo.

L’evento è a ingresso gratuito, per partecipare è necessaria la prenotazione al link: https://culturatela.com/it/detail/67631286f16a15b2e53d7efb

Il progetto “Carambole" è promosso dal Comune di Lucca e finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga. Grazie alla collaborazione con la Prefettura di Lucca, l’Azienda ASL Toscana Nord-Ovest e l’Ufficio Scolastico Territoriale Lucca - Massa Carrara, l'iniziativa coinvolge attivamente scuole, enti pubblici, agenzie formative, scuole guida e organizzazioni del terzo settore per contrastare questa emergenza sociale. Le azioni sono progettate e realizzate dalla Fondazione ETS Ce.I.S. - Gruppo Giovani e Comunità di Lucca, in collaborazione con SoeCoforma e Coop. L’Impronta.

Fonte: Ufficio Stampa

