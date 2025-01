Riparte “Antiquari in centro”, l’antichità torna in piazza Farinata e via Leonardo da Vinci

Tutto pronto per il primo appuntamento del nuovo anno di “Antiquari in centro” che torneranno in piazza Farinata degli Uberti e via Leonardo da Vinci, sabato 11 gennaio 2025, dalle 8.30 alle 19.30.

Un’iniziativa che ha avuto un grande successo già al suo debutto e che è molta attesa da appassionati del genere e non.

Gli oltre trenta banchi espositivi degli antiquari ‘esperti’, attivi sul mercato regionale e nazionale regaleranno nuove pagine di antichità e di pregio. ‘Pezzi’ ricercati, complementi d’arredo, libri, dischi, arte da collezione e molto altro ancora.

L’iniziativa è nata da una idea di alcuni commercianti del centro storico di Empoli con l'obiettivo di dare prestigio e valore alla città e catturare l'interesse dei paesi limitrofi e non solo.

Un lavoro di squadra, il Comune per il suo sostegno, l’associazione Centro Storico per la coordinazione, tutti coloro che si sono impegnati personalmente nella realizzazione, gli sponsor (Borgioli Arredamento, Orma Casa Arredamento, le farmacie Chiarugi e Valorosi ed il Golf Bellosguardo di Vinci), i commercianti che hanno contribuito economicamente e moralmente.

Gli organizzatori: Stefano Cantini, Stefano Jelusich, Carlotta Salvadori, Francesca Pratesi, Cristiana Gazzarrini

LE ALTRE DATE IN CALENDARIO – Si proseguirà poi l’8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile e 10 maggio 2025, sempre in orario dalle 8.30 alle 19.30.

LA DICHIARAZIONE - "Dopo un'Epifania ricca di sorprese, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone per il 'salvataggio' della Befana, adesso Empoli e piazza Farinata tornano a ospitare gli antiquari e i commercianti - commenta l'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci -. Ringrazio gli organizzatori per quello che sembra essere diventato un appuntamento atteso e gradito dei sabati nel Giro, sono loro la forza di questo evento che punta ad ampliarsi coinvolgendo anche altre aree della zona pedonale. Un'ambizione che sono sicuro verrà soddisfatta visto il successo di pubblico e l'interesse di tanti altri antiquari pronti a partecipare"

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

