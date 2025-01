Scade il 10 gennaio il termine per candidarsi alla Commissione Pari Opportunità

Poco tempo ancora, precisamente fino al 10 Gennaio 2025, per presentare domanda ed essere selezionati tra gli 8 nuovi componenti della società civile che andranno a rinnovare la Commissione Pari Opportunità dell’Unione Valdera uscente che ha terminato il proprio mandato.

La Commissione Pari Opportunità dell’Unione Valdera è stata istituita nell’anno 2012 in attuazione delle previsioni dell’art. 6 dello Statuto dell’Unione.

Si tratta di un organo permanente con funzioni conoscitive, consultive e di proposta al Consiglio dell’Unione, che opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e /o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna, per contrastare ogni tipo di discriminazione fondata su ragioni di sesso, razza, religione, condizione di salute, appartenenza politica e in genere ogni discriminazione legata all’appartenenza a particolari categorie di popolazione.

La commissione si compone di 15 membri, di cui 7 nominati dalla Giunta dell’Unione e selezionati nell’ambito delle componenti politiche (Giunte e Consigli) dei comuni aderenti all’Unione e 8 che saranno invece nominati dal Consiglio dell’Unione tra coloro che avranno presentato domanda a seguito dell’avviso pubblicato. Il Consiglio dell’Unione provvederà inoltre a nominare il Presidente della Commissione scelto tra i componenti della Commissione stessa.

E’ possibile prendere visione dell’avviso sul sito internet dell’Unione Valdera (http://www.unione.valdera.pi.it) unitamente al Regolamento di Funzionamento della Commissione Pari Opportunità dove sono indicate la composizione, il ruolo, le attività e le regole per il funzionamento della Commissione stessa. Dal sito è possibile scaricare anche la modulistica per presentare la domanda.

Possono partecipare alla selezione per entrare a far parte della Commissione le donne e gli uomini che hanno compiuto i 16 anni di età e che risiedono in uno degli 8 comuni aderenti all’Unione Valdera (Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera)

Le domande di partecipazione devono essere presentate all’Unione Valdera entro il 10 Gennaio 2025, utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito dell’Unione, con le modalità indicate nell’avviso.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate