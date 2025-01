Torna la rassegna "Se una notte d'inverno un lettore" al Circolo di Cavallano

Dopo il successo della prima edizione, il Circolo di Cavallano ripropone la rassegna letteraria "Se una notte d'inverno un lettore". Un appuntamento dedicato agli amanti della lettura che desiderano scoprire nuove storie, incontrare gli autori e condividere la passione per i libri. Il titolo della rassegna è un omaggio al celebre romanzo "Se una notte d'inverno un viaggiatore" di Italo Calvino, che celebra l'amore per la narrazione e la magia della parola scritta.

Il primo incontro è in programma domenica 12 gennaio, alle 17:30, con la presentazione del libro "Piccola umanità" di Gianmarco Lotti, pubblicato da Affiori. L’autore, giornalista di Gonews e Repubblica Firenze, torna al Circolo di Cavallano dopo aver partecipato alla prima edizione della rassegna, dove intervistò Alessandro Ceccherini sul libro "Il mostro". Stavolta sarà lui al centro della scena con una raccolta di ottanta racconti brevi che esplorano i tic, le contraddizioni e le sfide della nostra epoca.

"Piccola umanità" offre uno spaccato ironico e profondo della contemporaneità, affrontando con uno stile asciutto e pungente temi che vanno dalle relazioni personali al lavoro, passando per la vita sui social e le dinamiche della società attuale. Gianmarco Lotti racconta storie che fanno riflettere, sorridere e spesso sorprendere, restituendo al lettore uno specchio di una realtà complessa ma straordinariamente umana.

Il programma della rassegna

Dopo l’apertura con Gianmarco Lotti, il calendario della rassegna prevede altri tre appuntamenti, ciascuno con un focus diverso:

Domenica 9 febbraio, alle 17:30: "Una scatola in soffitta" di Veronica Massai (Federighi Editori). Una lettura animata per bambini che li condurrà in un viaggio magico attraverso i secoli, dal Settecento fino ai giorni nostri. Un’occasione per i più piccoli di imparare il valore della curiosità e dell’immaginazione.

Venerdì 7 marzo, alle 17:30: "Bocca di Strega" di Sacha Naspini (Edizioni E/O). Una narrazione avvincente ambientata nella Maremma degli anni Settanta, tra tombaroli, tradimenti e amori travolgenti, che intreccia passato e presente con uno stile potente e coinvolgente.

Venerdì 14 marzo, alle 17:30: "Troncamacchioni" di Alberto Prunetti (Feltrinelli Editore). In collaborazione con ANPI Casole d’Elsa, l’autore presenterà un’epopea dedicata ai diseredati della Maremma durante il periodo che precede l’avvento del fascismo, raccontando storie di resistenza e di lotta contro l’ingiustizia.

Dove e come partecipare

Tutti gli incontri si terranno al Circolo di Cavallano, in Via del Gesso a Casole d’Elsa (SI). La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per chi volesse ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori scrivendo a ideeincircolo.cavallano@gmail.com oppure chiamando il 33893.2373.

L’associazione che gestisce il Circolo di Cavallano, nata oltre 100 anni fa, è una società di mutuo soccorso che, grazie a una convenzione con l’Amministrazione comunale, organizza attività di solidarietà e socialità per la propria comunità.

Fonte: Ufficio Stampa

