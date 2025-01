A Montemurlo ritornano i corsi 'Sentieri dell'arte' sulla Firenze dei Medici

Dopo il successo dell'edizione dell'autunno scorso, a grande richiesta di pubblico il Comune di Montemurlo, in collaborazione con la Fondazione Cdse, ripropone “Sentieri dell'Arte. Rinascimento e potere da Lorenzo Il Magnifico a Cosimo I”, il corso di storia dell'arte per adulti, con un taglio divulgativo e accessibile a tutti. Tre appuntamenti per conoscere da vicino uno dei periodi più incredibili della storia dell’arte, ovvero quello che si sviluppò a Firenze grazie alla famiglia dei Medici, che ha intrecciato la sua storia a quella dei più grandi artisti del Rinascimento. Il corso accompagnerà i partecipanti in un viaggio da Lorenzo il Magnifico fino a Cosimo I, toccando i più importanti pittori senza dimenticare l'arte del periodo, legata al territorio. Ci si può iscrivere anche alle singole lezioni. Durante il corso saranno forniti consigli per libri e letture presenti nella ricca sezione di storia dell'arte e del territorio della biblioteca comunale “Della Fonte” Le lezioni si svolgeranno nello spazio multimediale della biblioteca il mercoledì alle ore 21. La prima lezione è fissata per mercoledì 15 gennaio ore 21 con “La Firenze di Lorenzo Il Magnifico: Botticelli, Ghirlandaio e la bottega del Verrocchio”, mercoledì 22 gennaio ore 21 “Michelangelo e Leonardo tra Medici e Repubblica” e mercoledì 29 gennaio ore 21 “Arte e potere nella Firenze di Cosimo I da Pontormo a Vasari”. Le lezioni sono tenute da Alessia Cecconi, storica dell’arte e direttrice della Fondazione Cdse. Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti, si consiglia vivamente la prenotazione: scrivendo a biblioteca@comune.montemurlo.po.it o telefonando allo 0574-558567.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

Notizie correlate