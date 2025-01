Beko, i sindacati annunciano una nuova manifestazione a Siena

Nuova manifestazione per la vertenza Beko Siena, in seguito alla chiusura annunciata nel novembre scorso che comprende, tra gli stabilimenti in Italia, anche quello Senese coinvolgendo quasi 300 lavoratori. A comunicare la nuova protesta è la Cgil Siena, per la giornata del 20 gennaio, indetta anche da Fiom-Cgil, Fim Cisl, Uilm e Cobas. Sindacati, lavoratrici e lavoratori saranno in corteo dalle ore 10, con partenza dai cancelli di Viale Toselli in direzione stazione ferroviaria. Qui, nel piazzale Carlo Rosselli, alle ore 11.30 in programma il comizio conclusivo della manifestazione.

Notizie correlate