L'Oranona Teatro racconta il Decameron: letture teatrali in Casa Boccaccio

Venerdì 10 gennaio, alle 21.30, in Casa Boccaccio, a Certaldo Alta, va in scena il primo appuntamento dell’anno della rassegna teatrale “Si racconta le novelle del Boccaccio”.

La lettura pubblica del Decameron, a cura de L'Oranona Teatro, si svolge ogni secondo venerdì del mese fino ad aprile e i prossimi appuntamenti sono già in programma: il 14 febbraio, il 14 marzo e l’11 aprile.

L’ottava novella della quarta giornata racconta l’amore infelice di Girolamo e Salvestra. Il giovane, figlio di un ricco mercante, s’innamora della figlia di un sarto. Il loro affetto viene ostacolato dalla madre di lui che tenta di separarli fino a quando si ritrovano uniti nella tragica fatalità della morte. Voce narrante Lucia Succi, alla chitarra classica Alessio Montagnani.

L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 0571663580 oppure scrivendo a info@laboratoripolis.it

"Si racconta le novelle del Boccaccio" è un progetto dell’Associazione Polis a cura de L'Oranona Teatro, che ha residenza a Certaldo all’interno dell’Associazione Polis, coprodotto dall'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e in collaborazione con il Comune di Certaldo.

L'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio (ENGB), con sede in Casa Boccaccio a Certaldo (FI), svolge la propria attività istituzionale operando in vari campi degli studi su Boccaccio, organizzando manifestazioni culturali di vario tipo (mostre, convegni, conferenze) e promuovendo ricerche scientifiche anche in collaborazione con altri istituti e centri di ricerca, italiani e stranieri.

Arricchisce, inoltre, la biblioteca, sita nella casa museo dello scrittore certaldese, con edizioni di opere di Boccaccio e studi critici sull’autore.

Per maggiori informazioni, consultare il sito.

Fonte: Ente Nazionale Giovanni Boccaccio

