Si festeggia 35 anni di cammino escursionistico a Castelfiorentino con il gruppo GECO

Anche quest’anno come da trentacinque anni riprendiamo il cammino dalle colline della nostra stupenda Valdelsa. Riprendiamo il cammino dove lo avevamo lasciato chiudendo l’anno appena passato con più di cinquanta escursioni. Guardando la nostra storia di strada ne abbiamo fatta dalle prime escursioni nel 1990, tanto che dopo 35 anni siamo ancora qui a presentare a tutti i cittadini della città di Castelfiorentino e della Valdelsa, in modo gratuito e informativo il nostro programma 2025 SABATO 11 GENNAIO 2025 alle ore 18 presso la saletta dei Soci Coopfi di Castelfiorentino via L.da Vinci ( lato uffici e carico/ scarico) Gruppo Escursionistico Colori Organizzato G.E.C.O. affiliato alla Federazione Italiana Escursionismo F.I.E.

In questa occasione si terrà la riunione aperta a tutta la cittadinanza, dove verranno presentate le sessanta escursioni programmate per tutto l’anno 2025. Escursioni di un giorno e di più giorni tutti gratuite aperte ai soci Geco che hanno provveduto al rinnovo della tessera. Verranno date informazioni in riguardo alla “filosofia del camminare lento” adottata da sempre dal gruppo GECO Federazione Italiana Escursionismo che fa dei camminatori del gruppo Geco, dei “ viaggiatori” più attenti e meno frettolosi, amanti della curiosità e voglia di scoprire, conoscere a fondo il territorio e chi lo vive, cogliendone i particolari inediti dei luoghi visitati.

Filosofia di cammino sociale il “ cammino lento” che permette di organizzare un cammino particolare e socializzare tra i partecipanti durante l’attività di escursione, come fotografare,meravigliarsi di paesaggi e panorami,curiosando tra storia e natura,tra vecchi casolari di campagna o antichi borghi di montagna,antiche ville e castelli,camminando lungo strade, mulattiere e sentieri, vie storiche, viottoli campestri e montani attraversando luoghi dai nomi antichi, bizzarri e curiosi, cioè “camminando per conoscere”.

Lungo i cammini vecchi muri, decorazioni a bassorilievo di portali, davanzali in pietra, antichi selciati, ci comunicheranno le storie degli uomini e delle donne che vi hanno abitato e camminato, trasmettendoci le loro vite e le loro peripezie. Cammini di “ esplorazione” culturale che danno un contributo alla conoscenza del territorio nei suoi aspetti inconsueti e più nascosti.

Come da trentacinque anni anche quest’anno 2025 andremo alla scoperta del grande patrimonio umano e territoriale della nostra meravigliosa e unica Toscana e non solo. Una cosa è certa: per tutti coloro che vorranno seguirci sarà un’avventura nello spazio e nel tempo inoltrandoci in questa terra straordinaria, che non si conosce mai abbastanza. Dai marmi delle Alpi Apuane tra i suoi borghi e villaggi libertari costruiti dai cavatori, ai borghi e villaggi della Media Valle del Serchio, della Garfagnana, della Lunigiana raggiungibili con

antiche strade come la Via Vandelli e la Via del Volto Santo, ai contrafforti boscosi del nostro Appennino Tosco Emiliano tra pievi rurali e potenti abbazie, dagli eremi solitari alle grandi cattedrali, dai castelli maestosi delle nostre meravigliose colline, ai villaggi abbandonati della nostra Montagna Pistoiese, ai luoghi dell’epopea della Resistenza al nazifascismo camminando lungo i “ Sentieri Partigiani”. Luoghi che non finiranno mai di sorprenderci che da sempre fanno parte del paesaggio di questa meravigliosa e straordinaria Toscana “ minore” popolare e montanara, scrigno di patrimoni artistici e culturali di immenso valore di storia e cultura spesso venuta su a pane di castagne, fatta da gente dura e ostinata . Un programma escursionistico con 60 escursioni che riuscirà a toccare il cuore degli animi sensibili che cammineranno con il Geco in questo “ viaggio lento” tra storia e natura, rinsaldando antichi sentimenti tra i luoghi e i camminatori.

Anche quest’anno da parte nostra del gruppo GECO di Castelfiorentino, non resta che augurarvi un buon cammino, consapevoli di avervi offerto come volontari escursionisti, una bella opportunità anche quest’anno, un valido strumento per camminare e conoscere, ricordare momenti bellissimi insieme a tanti amici vecchi e nuovi.

Per informazioni riguardanti il tesseramento, l’assicurazione personale infortuni e Rct, la partecipazione, l’abbigliamento escursionistico,ecc. verranno indicate durante la presentazione delle escursioni alla riunione di sabato 11 gennaio 2025.

Fonte: Gruppo Escursionistico GECO Castelfiorentino – Federazione Italiana Escursionismo F.I.E.

