Soggiornano in agriturismo per due settimane senza pagare: tre denunce

Carabinieri di Donoratico hanno denunciato tre persone con precedenti, due donne di 50 e 60 anni e un uomo di 40, per insolvenza fraudolenta. I tre hanno soggiornato in un agriturismo per oltre due settimane senza pagare un conto di 1200 euro.

Le donne, originarie del fiorentino, hanno prenotato a inizio dicembre e successivamente sono state raggiunte per una notte dall’uomo, presentato come un nipote. Al momento della partenza, però, le donne si sono allontanate di notte senza saldare il conto e rendendosi irreperibili.

Grazie ai documenti forniti al momento della registrazione e alle telecamere di sorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a identificarli. Ora dovranno rispondere del reato di insolvenza fraudolenta.

