Su di lui un ordinanza di carcerazione, arrestato 32enne a Pisa

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 32 anni, cittadino extracomunitario, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine, quando dalle verifiche è emersa la misura restrittiva pendente a suo carico.

L’uomo è stato condotto nella caserma dei Carabinieri, dove ha trascorso la notte in attesa del trasferimento al carcere di Pisa. L’ordinanza, disposta da un giudice su richiesta del Pubblico Ministero, è stata emessa per gravi indizi di colpevolezza e per esigenze cautelari, come il rischio di fuga o la reiterazione del reato. L’intervento dimostra l’efficacia dei controlli sul territorio e la collaborazione tra forze dell’ordine e magistratura.

