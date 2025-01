Sei cuccioli abbandonati in una scatola: l’appello per trovare loro una casa

Una scoperta drammatica, ma che potrebbe aprire le porte a una seconda possibilità per questi piccoli, anche in Toscana. Sei cuccioli di cane sono stati trovati abbandonati in una scatola in un orto a Napoli. A fare il ritrovamento è stato il nonno di Alessia Galeota, una giovane che vive e studia a Napoli ma con origini aretine. L'uomo richiamato dai pianti dei cuccioli provenienti dal campo e ha trovato gli animali.

E per loro ora si apre una nuova possibile vita nel resto d'Italia, con particolare attenzione in Toscana terra d'origine di Galeota, che ha pure lanciato un appello.

“Mio nonno si trovava nel suo orto quando ha sentito piangere,” racconta Alessia Galeota. “Seguendo il suono, ha trovato una scatola con dentro sei cuccioli, abbandonati in mezzo al campo”. La ragazza, determinata a garantire loro un futuro migliore, ha aggiunto: “Al momento sono a Napoli, ma non ho problemi a venire fino ad Arezzo per trovare loro una casa”.

I cuccioli, di futura taglia media, saranno sverminati e resi pronti per l’adozione. La ragazza ha deciso di condividere il suo recapito telefonico nella speranza di trovare famiglie disposte ad accoglierli e a offrire loro una nuova vita. Ecco il recapito telefonico : +39 331 871 1102.

Niccolò Banchi

