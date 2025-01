Ester Cardella, regina del fumetto erotico, ospite al Piccolo Museo del Giocattolo

Ester Cardella, la regina del fumetto erotico italiano sarà ospite del Piccolo Museo del Giocattolo a Cerreto Guidi per un triplo appuntamento dal titolo “Femminismo ed Erotismo”.

Il primo incontro all'Home Restaurant a tema comics and games che ogni mese ospita autori di fama nazionale ed emergenti, è per sabato 11 alle 19 con una cena e una chiaccherata con l'autrice che racconterà la sua arte erotica in chiave femminista, che sta suscitando scalpore e proseliti.

Si replica domenica 12 gennaio con un doppio appuntamento. Alle 11 partirà una sessione di disegno dal vivo con la presenza di una modella che terminerà con un pranzo con l'Autrice. Dalle 19 poi un aperitivo in cui la fumettista, illustratrice e disegnatrice Palermitana, sarà disponibile ad incontrare e consigliare aspiranti fumettisti

Negli ultimi due anni Ester Cardella, formatasi nella scuola del Fumetto di Palermo, ha solcato i palchi dei più importanti Festival del fumetto italiano. Ormai considerata artista di punta, ha firmato la variant del manifesto di Etna Comics dove è stata protagonista sul palco con Zerocalcare.

Durante tutti e tre gli incontri sarà possibile acquistare le opere dell'autrice. Per informazioni 3474979742

