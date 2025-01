Bilancio San Miniato, il Comune: "Imposte invariate, nuovi agenti municipale e investimenti in opere e sport"

Questa mattina è stato presentato il Bilancio di Previsione per il 2025 -2027 da parte del Comune di San Miniato. Il documento era stato approvato nella seduta del 30 dicembre con 9 voti favorevoli, PD e Noi per San Miniato e nessun voto contrario, data l'assenza di tutti i partiti di minoranza per protesta contro le modalità di approvazione.

"Si conferma la volontà dell’amministrazione comunale di approvare il bilancio di previsione entro il termine ordinario del 31 dicembre 2024, dichiara l'assessore al bilancio Marino Gori - per non limitare nei primi mesi dell’anno, le attività che richiedono impegni di spesa sul triennio di riferimento - Attendere l’esito di alcune assegnazioni effettive di entrata, avrebbe voluto dire dilatare i tempi di approvazione del bilancio, andando contro alla logica di corretta programmazione e conseguente gestione della spesa".

Durante la presentazione è intervenuto anche il Sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, affermando che "abbiamo cercato di fare un bilancio in linea con quella che è stata l'amministrazione in questi anni, presentando un bilancio sano ed in ordine. Un bilancio approvato come da 25 anni a questa parte, prima della fine dell'anno, compiendo una buona programmazione. Abbiamo fatto delle scelte in controtendenza con quelle a livello nazionale, il governo taglia ai comuni e noi tagliamo le tasse ai nostri cittadini, mantenendo intatti tutti i nostri servizi, senza variare il loro costo. Per noi non è una spesa, ma un investimento per i cittadini di domani, perché i soldi andranno verso l’educazione e il sostegno alle famiglie. Un sacrificio che tutta la cittadinanza fa per il sostenimento dei cittadini di domani. Fare scelte amministrative significa anche questo"

Tariffe e fiscalità: "Imposte immutate nonostante i tagli"

Le risorse provenienti dallo Stato hanno subito un taglio importante per il Comune, complessivamente circa 150mila euro annui, ma nonostante questo anche nel 2025 restano invariate le aliquote d’imposta per IRPEF e IMU, ad esclusione dell’applicazione del 1x1000 di imposta ai fabbricati rurali, esenti fino al 2024. Invariate anche le tariffe dei servizi a domanda individuale. Il totale del bilancio di previsione 2025 è di 53.375.986,10 euro.

"Nonostante le difficoltà e i tagli, possiamo dire che siamo riusciti ad esprimere un bilancio che non grava sui cittadini. Le priorità di questa amministrazione sono la destinazione delle risorse necessarie al mantenimento dei servizi educativi, scolastici e sociali, oltre agli investimenti in nuove strutture scolastiche, gli interventi di sicurezza, la nuova viabilità e la manutenzione straordinaria. Abbiamo, inoltre, voluto dare risposta ai cittadini che hanno redditi da lavoro e da pensione portando la detrazione di imposta IRPEF dai 12.500 euro attuali ai 14.000 euro: con questo innalzamento della soglia di esenzione oltre il 30% dei contribuenti con reddito da lavoro o da pensione sarà esentato dal pagamento dell’addizionale IRPEF", così l'assessore Gori.

Le tariffe per i servizi a domanda individuale (mensa scolastica, asili nido, trasporto scolastico), rimangono invariati nonostante gli aumenti delle materie prime, l'incremento del costo del lavoro dipendente e delle prestazioni acquisite sul mercato. Le uscite si assestano attorno ai 4 milioni di euro, mentre le entrate sono poco più di 1,6 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di euro da tariffa e il resto provenienti da contributi statali e regionali, con un impatto complessivo sul bilancio comunale di oltre 2,3 milioni di euro e un tasso di copertura complessivo del 32% circa.

Per quanto riguarda l'IMU e la TARI così commenta l'assessore Gori: "Continua il lavoro dell’amministrazione per combattere l’evasione fiscale, lavoriamo nel controllo nelle dichiarazioni IMU e TARI e dei relativi versamenti. Le entrate tributarie rappresentano una percentuale importante delle entrate correnti complessive e non si possono quindi non applicare misure di repressione dell’evasione, che poi si sostanziano in una fiscalità più equa e tollerabile per tutti, soprattutto se conciliata con politiche di agevolazione dei contribuenti incorsi in violazioni ed intenzionati ad adempiere".

Più personale e 3 nuovi agenti di polizia municipale

Nel bilancio di previsione troviamo anche il reintegro del personale mancante e gli adeguamenti contrattuali per i dipendenti degli enti pubblici, oltre al ripristino degli organici della polizia municipale.

"La ricostituzione degli organici ed una migliore organizzazione ci permetterà di migliorare il servizio verso i cittadini - spiega l'assessore Gori che, oltre al bilancio, ha anche la delega al personale - Per la Polizia Municipale dopo le 2 assunzioni avvenute a novembre 2024, sono previsti altri 3 nuovi arrivi, che ci permetteranno un migliore presidio del territorio".

Opere pubbliche: 9 milioni per strade, illuminazione, risparmio energetico e manutenzioni

Circa 9 milioni di euro, risorse in parte dell’Ente e in parte derivanti da finanziamenti speciali, sono destinati ad investimenti sul territorio: "I principali interventi del 2025 riguardano opere stradali con uno stanziamento di circa 400mila euro di manutenzione ordinaria e straordinaria e di circa 600mila euro per la realizzazione della rotatoria fra via Guerrazzi e la Tosco Romagnola - spiega l'assessore ai lavori pubblici Marco Greco -. Proseguono i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, anche grazie ad un finanziamento ministeriale. Proseguiranno anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per scuole, asili nido, impianti sportivi e cimiteri".

Nello specifico, per quanto riguarda le scuole verrà realizzato un intervento di manutenzione straordinaria alla scuola secondaria di I grado di Ponte a Egola (150mila euro), infine, a partire dall’anno 2025, i proventi derivanti dal fotovoltaico di Roffia, di importo pari a 74mila euro, saranno utilizzati per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico nelle scuole.

"Tra le principali opere in via di attuazione, - precisa ancora l'assessore Greco - grazie all’ottenimento di finanziamenti speciali, ci sono la frana di via Bagnoli, il rifacimento di Piazza del Duomo e la riqualificazione dell’impianto sportivo di Fontevivo. Con risorse proprie dell’Ente, invece, saranno attuati gli interventi per la realizzazione della palestra di San Miniato Basso e la riqualificazione del manto erboso del campo sportivo "Pagni" di San Miniato Basso. Sono inoltre stati richiesti alcuni finanziamenti per la realizzazione del nuovo ponte nella frazione di Isola, per il consolidamento del fronte collinare con conseguente realizzazione di un ampliamento del parcheggio del sulla Valle di Cencione in centro storico, per l'esecuzione della nuova palestra di San Miniato Basso e per altri agli interventi di difesa del suolo relativi al consolidamento su alcune delle frane presenti sul nostro territorio come quelle di via Catena, via Poggio a Pino, via Gello e Poggio di Cecio. Nel 2025 saranno portati avanti altri cantieri, progetti finanziati negli anni precedenti, sia da PNRR, sia da fondi regionali, oppure grazie a risorse proprie. Primo su tutti quello della scuola di Ponte a Elsa, di cui prevediamo la fine dei lavori entro la fine del 2025 e la possibilità di utilizzare il nuovo plesso scolastico all’inizio del 2026; poi il restauro della chiesa di San Rocco, per la quale ci avvaliamo di un contributo regionale, poi la conclusione dei lavori che riguardano Piazza del Popolo e via Conti e la riqualificazione di viale Don Minzoni. Sempre nell’anno 2025 verrà aggiornato anche il Piano di Protezione Civile comunale".

Cultura

Per quanto riguarda la cultura è stato compiuto un investimento importante, incrementando il contributo comunale per la gestione del Teatro Quarantana. "Da 23mila euro annui siamo passati ad una concessione quinquennale di 40mila euro annui, per cinque anni, oltre ad avere anche risorse destinate a promuovere le tante iniziative culturali che rendono il Comune di San Miniato un punto di riferimento per il Valdarno - spiega l'assessore a cultura, scuola e sociale, Matteo Squicciarini - La convenzione con il terzo settore (Auser) è stata mantenuta a 83mila euro, in modo da continuare, ad esempio, a garantire il servizio di pre-post scuola oppure prevedendo un potenziamento del servizio di doposcuola."

Turismo

San Miniato si caratterizza per essere una città che offre ai vari visitatori un'offerta di turismo molto vasta e ampia. "Abbiamo un turismo diversificato, che spazia da quello culturale e religioso, fino a quello ambientale ed enogastronomico - dichiara l'assessora al turismo Azzurra Bonaccorsi - continueremo nella valorizzazione dei cammini, come la via francigena. Quest'anno con l'anno giubiliare, sarà una via molto percorsa dai pellegrini e per tali motivi subirà un'attenzione e una dimostrazione di potenziamento della cartellonistica. Faremo un calendario unificato per unire cultura e turismo, così da offrire ad ogni turista varie attività da gennaio fino a dicembre.”

Sport

"Il 2025 sarà caratterizzato da tante manifestazioni come 'Lo sportivo dell’anno', 'La festa dello sport' e l'evento 'lo sport va a Scuola'. Quest'ultimo è un progetto rivolto alle scuole dell’infanzia e a quelle primarie, che insegna l’attività motoria di base ai giovani alunni." - dichiara l'assesora Elena Maggiorelli con delega allo sport, che continua "attraverso il bando contributi, favoriamo e favoriremo le associazioni sportive e culturali e abbiamo l'intenzione di presentarlo anche per il 2025."

Antonio Lanzo

