Rompe la vetrina della pizzeria per rubare bottiglie di alcolici

Un 46enne è stato arrestato a Prato dopo una spaccata. L'uomo, senza fissa dimora, la notte del 5 gennaio ha usato un tombino per infrangere la vetrata di una pizzeria in via Montalese. È riuscito a rubare solo alcune bottiglie di alcolici.

Un passante ha visto tutto e chiamato il 112, sul posto è arrivata la polizia. Il 46enne è stato trovato in flagranza mentre usava un bidone dell’immondizia come carrello per portare via una cassa di birra. Il bottino ammonta di qualche centinaia di euro. In quel frangente il 46enne si è ferito a una mano, è stata chiamata un'ambulanza.

