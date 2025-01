Presepi Geniali a Vinci, ecco chi ha vinto la prima edizione

Si è conclusa con la premiazione di Grazia D’Amaro e Carmine Di Vilio la prima edizione di “Presepi geniali”, la mostra itinerante di presepi che hanno addobbato il borgo di Vinci durante le feste natalizie, organizzata dai commercianti di Vincincentro, il centro commerciale naturale, in collaborazione con le associazioni e patrocinata dal Comune di Vinci.

Un’esposizione che ha visto oltre quaranta presepi disseminati su tutto il centro storico, di cui due premiati come i più belli, quello di Grazia D’Amaro preferito dal popolo di Facebook (sulla pagina del CCN Vincincentro si poteva esprimere la propria preferenza), e quello di Carmine Di Vilio, premiato da una giuria popolare.

Nei locali della Casa del Popolo di Vinci, i due hanno ricevuto il premio, un originale skyliner di Vinci in legno con le sagome della sacra famiglia alla base, a suggello della prima e riuscita edizione di “Presepi geniali”, che, come ha affermato Daniele Vanni, sindaco di Vinci, nel suo intervento durante la premiazione, “fa parte dell'inizio di un nuovo percorso, fatto di eventi, iniziative, ma soprattutto di una comunità che ha voglia di creare e costruire occasioni per stare insieme e valorizzare il territorio”.

“Presepi Geniali è stata una manifestazione all’insegna della creatività – ha aggiunto Daniela Fioravanti, vicesindaca con delega al coordinamento associazioni, eventi e manifestazioni del Comune di Vinci – che ha visto l’allestimento di tanti presepi, dal più tradizionale al più artistico. Passeggiare per le vie di Vinci alla ricerca di questi presepi, nelle vetrine, agli ingressi delle case, ha creato molta suggestione.

Tengo a complimentarmi con i vincitori della prima edizione e a ringraziare tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, ponendo le basi per una nuova edizione per il Natale 2025”.

I due presepi che hanno vinto sono stati esposti uno in Via Roma, davanti al negozio di D’Amaro, mentre quello di Di Vilio in Via dei Martiri.

