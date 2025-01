Incidente tra auto e tramvia a Firenze, donna incinta con le doglie bloccata nel traffico

A Firenze, una donna incinta bloccata nel traffico in preda alle doglie è stata scortata in ospedale dalla polizia. L'episodio è avvenuto il 9 gennaio in viale Belfiore, durante una congestione del traffico causata dal deragliamento di un tram in viale Fratelli Rosselli.

Un agente fuori servizio ha notato la donna, agitata e alla guida della sua auto dopo la rottura delle acque, e ha allertato una pattuglia. Uno degli agenti ha preso il volante dell'auto della donna, mentre un altro, con la sirena accesa, ha aperto la strada fino all'ospedale di Careggi. Una volta arrivata, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari.