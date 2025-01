Scontro tra un'auto e la tramvia a Firenze, due feriti in ospedale. Convoglio deraglia

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel comune di Firenze, in viale Rosselli all'intersezione con via Guido monaco, per un incidente stradale tra un'auto e un convoglio della tramvia T2 che poi è deragliato, intorno alle ore 15.45. il conducente dell'auto, un 74enne, è stato trasportato in ospedale in codice giallo, la conducente della tramvia è stata assistita sul posto e un passeggero in codice verde ha accusato un attacco di panico. Il viale è stato chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di ripristino che sono andate avanti per ore. L'incidente ha causato gravi disagi al traffico.

