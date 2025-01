Inseguimento a folle velocità sul Litorale pisano, arrestato 26enne

Un 26enne è stato arrestato a Pisa dopo un inseguimento a alta velocità tra Tirrenia e Calambrone. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 gennaio. Nello stesso frangente un 45enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle ore 16, una pattuglia dei carabinieri ha intimato l'alt a un'auto condotta dal giovane, che, anziché fermarsi, ha dato il via a una fuga che si è protratta per diversi chilometri lungo la costa pisana. La situazione è rapidamente degenerata, con i fuggitivi che hanno messo a repentaglio la sicurezza dei militari e degli altri automobilisti, percorrendo tratti di strada a velocità sostenuta e, in alcuni casi, contromano.

Una volta raggiunti, gli occupanti del veicolo hanno opposto una strenua resistenza fisica ai militari, nel tentativo di sottrarsi al controllo. Nonostante la reazione violenta, i carabinieri sono riusciti a bloccarli e a procedere con le identificazioni. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il 26enne era alla guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente. Per questo motivo, oltre all'arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, è stato denunciato anche per guida senza patente. Il veicolo utilizzato per la fuga è stato posto sotto sequestro. Il 26enne è agli arresti domiciliari.

