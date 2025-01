Liceo Rodolico, terminati i lavori per l'ampliamento e adeguamento sismico antincendio

A dicembre 2024 sono terminati i lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico in Via del Podestà 98 a Firenze, sede decentrata del Liceo Rodolico, a cui sono seguiti interventi di pulizia e arredo. Così, al rientro dalle vacanze di Natale, gli studenti hanno iniziato il nuovo anno nelle aule appena costruite, nel nuovo corpo realizzato con struttura in legno dalla Città metropolitana di Firenze con l’ampliamento dell’esistente, per un costo finale di 1.800.000 euro.

Prima dell'ampliamento, l’edificio era costituito da dodici aule scolastiche oltre a due aule speciali, vani per il personale docente e vani di servizio e supporto, distribuiti su due piani e per una superficie lorda di 1.550 mq. L’ampliamento, previsto sul margine sud dell’edificio, su un’area di proprietà, ha permesso la realizzazione di quattro aule didattiche e due laboratori, oltre ad un locale tecnico e servizi igienici, per una superficie complessiva di circa 395 mq distribuita su tre livelli. Durante l'intervento sono stati realizzati anche lavori di adeguamento antincendio e miglioramento sismico in alcune parti dell'edificio. L'ampliamento ha permesso di estinguere due contratti di affitto per le aule dislocate presso il Palazzo del Podestà e un altro edificio in Via Senese, che hanno sopperito alla mancanza di spazi.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

