Dà in escandescenze e minaccia di prendere a martellate il parroco

Ha cercato di colpire il parroco con un martello poi ha preso a martellate una panchina. Non è stato un pomeriggio facile quello del 9 gennaio a Santa Croce sull'Arno.

L'uomo, di mezza età e in stato di agitazione psico-fisica, ha provato a aggredire don Donato Agostinelli usando un martello. Poi si è scagliato su una panchina e si è chiuso in casa.

È stato invitato dalle forze dell'ordine e dai soccorritori a farsi accompagnare in ospedale ma, scrive La Nazione, dopo due ore di tentativi è stato deciso di non procedere. Al quotidiano don Donato Agostinelli ha detto di non aver subito danni fisici e di essere dispiaciuto per la situazione dell'aggressore.

Notizie correlate