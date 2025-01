Palazzo Leggenda, ecco cosa bolle in pentola

Storie, letture, nuove avventure letterarie, laboratori: c’è sempre un gran da fare alla biblioteca Palazzo Leggenda. La settimana inizia con ‘Una Torre di storie’, tante avvincenti letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni, mercoledì 15 gennaio 2025, alle 17.

Si prosegue giovedì 16 gennaio, alle 15.30, con un ’Nuovo anno, Nuove Avventure Letterarie!’, torna il gruppo di lettura Gli Scompaginati: hai tra gli 11 e i 14 anni e ami immergerti in mondi fantastici? Unisciti al gruppo di lettura. Ogni mese in biblioteca si potranno scoprire storie emozionanti, esplorare personaggi indimenticabili e condividere le idee in un ambiente divertente e stimolante. Non è richiesta nessuna preparazione, solo la voglia di leggere e di fare nuove amicizie.

Venerdì 17 gennaio, alle 17, spazio a un laboratorio davvero interessante: Gli gnomi tornano al Polo Nord, rivolto a bambine e bambini dai 4 agli 8 anni. Mentre sabato 18 gennaio, alle 10.30, mattinata con gli ‘Illustratori per gioco’, anno nuovo, nuove avventure… antiche leggende.

Si tratta di racconti e letture su leggende legate al mese di gennaio, come quella di Giano, dio degli antichi Romani, che proteggeva ogni nuovo inizio. Una bella occasione per disegnare e creare insieme fantastici compagni di viaggio e una speciale porta magica tra l’anno passato e quello nuovo che condurrà verso nuove avventure. Il laboratorio è rivolto a bambine e bambini dai 5 agli 11 anni ed è a cura dell’illustratrice Celina Elmi. La prenotazione è consigliata.

Nel pomeriggio, alle 16.30, ecco ‘Dal libro al fare’, tutto pronto per letture e il laboratorio creativo a partire dal libro “Ahi Ahi Ahi” di Christine Naumann-Villemin e Ana Duna per bambini e bambine dai 4 agli 8 anni.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa