Piscina del Bernino chiusa per manutenzione

Attività di manutenzione alla piscina del Bernino. In questi giorni l’impianto è stato oggetto di verifiche per un guasto alla sala macchine che ha determinato la momentanea sospensione delle attività. Di concerto con il gestore è stata valutata la necessità e l’opportunità di intervenire non solo con il ripristino ma con operazioni di efficientamento del sistema di riscaldamento, e con l’esecuzione di manutenzioni straordinarie già previste per i mesi prossimi.

Sarà utilizzato questo periodo di chiusura legato alla sala macchine per anticipare interventi già programmati ed evitare successivi stop magari in periodi di più intensa attività.

Fonte: Comune di Poggibonsi - ufficio stampa

