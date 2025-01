Pistoia "Città che legge", confermato il titolo per il triennio 2024-26

Era nell’aria da giorni, ma adesso è ufficiale: è stato confermato il conferimento a favore di Pistoia del titolo di "Città che legge". Con questa attestazione, il Comune di Pistoia è titolare della qualifica continuativamente fin dalla prima edizione del bando (2016).

L’elenco dei comuni che hanno ottenuto la qualifica di "Città che legge" per il triennio 2024-2025-2026, dimostrando di avere i requisiti richiesti dall’avviso pubblico reso noto nello scorso novembre, è stato infatti pubblicato online dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) e dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Con la nomina di "Città che legge" vengono promosse e valorizzate le amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

«Questo riconoscimento – evidenzia l’assessore alla cultura Benedetta Menichelli – ci riempie di orgoglio e conferma l’impegno costante di Pistoia nella promozione della lettura come valore fondamentale per la crescita culturale e sociale della nostra comunità. La lettura non è, infatti, solo un atto individuale, ma una pratica che arricchisce la qualità della vita di tutta la comunità. Essere riconosciuti come "Città che legge" dal 2016 a oggi è un traguardo, ma soprattutto uno stimolo a fare sempre di più e meglio. La lettura non è solo un piacere, ma un potente strumento per migliorare la qualità della vita e creare legami tra le persone. Ringrazio tutte le realtà locali, dalle biblioteche alle associazioni culturali, che hanno reso possibile questo risultato».

Ai comuni che hanno ottenuto la qualifica 2024-2025-2026 sarà riservata la partecipazione alle edizioni delle rispettive annualità dell’omonimo bando di finanziamento "Città che legge", destinato a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura.

Fonte: Comune di Pistoia

