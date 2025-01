Servizio civile, 6 posti alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi: "Tempo per gli altri e formazione"

È già online il nuovo bando per il servizio civile. I volontari presso la Pubblica Assistenza odv di Poggibonsi possono essere fino a sei e l’associazione li può accogliere tutti. Il bando del Ministero delle Politiche Giovani chiuderà il prossimo 18 febbraio alle 14. Quindi già ora è possibile iscriversi e presentare domanda.

A chi è dedicato il bando? A giovani tra 18 e 28 anni. Dodici mesi per gli altri e non solo, venticinque ore settimanali e un compenso di 507,30 euro mensili. Una esperienza estremamente importante per la formazione individuale, emotiva, empatica, per crescere anche nel lavoro che i giovani svolgeranno poi nelle proprie vite.

"Qui abbiamo a disposizione sei posti per i volontari del Servizio Civile Universale – fa notare Manuela Becattelli, presidente dell’associazione – Nell’ultimo bando, dello scorso anno, abbiamo avuto 10 per 6 posti. Cosa significa fare volontariato? Nel nostro quotidiano non siamo soli. Ognuno, con la propria unicità e identità, può fare qualcosa grazie alla consapevolezza che siamo insieme ad altre persone. Il volontariato è la forza di donare un po’ di tempo agli altri per dedicarlo a se stessi. Chi ne ha fatta esperienza ne è testimone. Noi invitiamo sempre tutti a parlare con i nostri volontari, qui alla Pubblica Assistenza attivi ce ne sono 90".

"Fare servizio civile, poi, vuol dire anche formazione. Nel mondo del lavoro oggi sono i valori del fare squadra, dell’empatia, del confronto, del trovare le soluzioni che vengono premiati. Il lavoro oggi è di gruppo, è integrazione, è svolgere una funzione in equipe, anche se da remoto. Anzi per chi fa smart working essere capaci di ascoltare e trovare soluzioni è ancora più necessario - aggiunge Becattelli - Allora il percorso di formazione più forte che una persona giovane può intraprendere, retribuito, è diventare volontario del servizio civile, magari mentre studia all’università, mentre cerca lavoro, mentre fa esperienza di sé può trovare qui un modo di scoprire caratteristiche che neppure pensava di avere".

Come iscriversi. Per fare domanda e diventare volontario del Servizio Civile Universale è necessario presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma che si trova facilmente sul sito web della Pubblica Assistenza all’indirizzo www.pubblicaassistenzapoggibonsi.it/progetti/servizio-civile. Per chiedere informazioni si può chiamare la Pubblica Assistenza di Poggibonsi al numero 0577 981736 interno 1. Oppure si può scrivere una mail a info@papoggibonsi.it. Da quest’anno c’è pure la possibilità di scrivere su whatsapp al numero 348 6102981.

Fonte: Pubblica Assistenza Poggibonsi

