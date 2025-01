Alla Casa della Memoria il nuovo libro di Claudio Biscarini, che indaga sull'Eccidio del Padule

23 agosto 1944. Chi erano gli ufficiali che comandarono e diressero il massacro di 174 civili inermi il 23 agosto 1944 nei pressi del Padule di Fucecchio? Da dove provenivano? Quali erano i loro nuclei familiari? Come era stata la loro carriera militare prima di arrivare sulle rive dell'Arno? Come li giudicavano i loro superiori?

Queste sono solo alcune delle domande alle quali cerca di rispondere il nuovo libro di Claudio Biscarini, intitolato 'Chi erano gli ufficiali che pianificarono e condussero la strage del Padule di Fucecchio: 23 agosto 1944', che sarà presentato alla Casa della Memoria di Empoli (via Livornese, 42) il prossimo martedì 14 gennaio. L'evento è organizzato dalla biblioteca comunale 'Renato Fucini' in collaborazione con la Società Storica Empolese. A condurre il dialogo con l'autore, il consigliere comunale con delega alla Memoria, Raffaele Donati.

Il volume indaga anche tramite documenti personali degli ufficiali nazisti, a cominciare dal comandante della 26. Panzerdivision per arrivare ad alcuni subalterni che si misero particolarmente in luce in quel giorno. Documenti che aprono scenari nuovi e che permettono di conoscere, anche in senso iconografico, un aspetto inedito della vita di questi uomini, protagonisti in negativo di quella stagione di guerra.

L'evento è l'ideale prosecuzione dell'iniziativa '80 anni Libera', in occasione degli 80 anni dalla Liberazione della città di Empoli, collegandosi con un altro evento fondamentale per Empoli, ossia la partenza dei volontari della libertà da piazza del Popolo il 13 febbraio 1945 per essere poi inquadrati nell’esercito regolare contro i nazifascisti. Inoltre, l'iniziativa si collega al prossimo 27 gennaio, Giornata della Memoria, drammatica ricorrenza per la quale l'amministrazione comunale sta organizzando degli eventi proprio alla Casa della Memoria a cavallo tra febbraio e marzo.

BIO DELL'AUTORE - Claudio Biscarini vive e lavora a Vinci. Giornalista dal 2000, ricercatore, è autore di diversi volumi e articoli sulla campagna militare in centro Italia durante la seconda guerra mondiale. Ha collaborato con alcune riviste specializzate nazionali ed estere e ad alcuni programma RAI sull’argomento. Nel 2010, con il volume Missioni oltre le linee, ha vinto il primo premio del XXIV concorso nazionale del libro di storia edito "Tommaso Grifoni" a Panicale (Perugia). Collabora da tempo con la Fondazione Ranieri di Sorbello di Perugia e la Rivista Società Storica Empolese.

Per i suoi studi è stato nominato socio onorario dell’Association des Ancien Combattants du Corps Expéditionnaire Français en Italie, della Veterans Association 88th US Infantry Division Blue Devils, della Veterans Association 91st US Infantry Division Powder River e della Veterans Association Coldstream Guards.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate